Russische Hackerangriffe: Auch kleinere Firmen betroffen

Russische Hackerangriffe auf deutsche Unternehmen könnten zunehmen - davor hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) schon vor einigen Wochen gewarnt, zuletzt auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Manfred Gößl, Hauptgeschäftsführer der IHK für München und Oberbayern, ist ganz klar: "Hier wird es früher oder später zu Angriffen kommen."

Und noch ein Punkt: Aufgrund der Unterstützung für die Ukraine aus Deutschland könnten auch staatliche Hacker aus Russland deutsche Unternehmen bald in den Blick nehmen, befürchtet die Industrie- und Handelskammer (IHK).

Vor allem kleinere Unternehmen Ziel von Cyber-Angriffen

Insbesondere Firmen im Bereich der kritischen Infrastruktur - also Energieversorgung, Elektrizität, Verkehr - könnten Opfer werden. Betroffen seien aber vor allem auch die kleineren Firmen, betont Gößl von der IHK. "Wir müssen als eine Art Vergeltung im Zusammenhang mit dem Krieg damit rechnen, dass die westlichen Alliierten nochmal verschärft angegriffen werden."

Ziel von Cyber-Angriffen waren in letzter Zeit größere Elektromärkte, zuletzt auch ein Münchner Modehaus. Bei den Fällen können russischer Angriffe zumindest nicht ausgeschlossen werden.

Tipps für mehr Cyber-Sicherheit

Fest steht: Die IHK sieht Handlungsbedarf. Deshalb will sie vor allem auch die kleineren Unternehmen in der Region sensibilisieren - mit Tipps für mehr Cyber-Sicherheit und Informationsveranstaltungen - wie zuletzt in der Region Mühldorf und Altötting.

Eingeladen waren hier gezielt nicht nur mittelständische Unternehmen, sondern eben auch die kleinen Firmen, die immer öfter Opfer von Cyberattacken werden. Dabei dringen Hacker in das Firmennetzwerk ein, verschlüsseln Daten - und geben sie erst nach Zahlung eines Lösegelds wieder frei.

Nur ein Klick und die Hacker sind im Firmen-Netzwerk

Die Experten vom IHK Digitalisierungsforum Inn-Salzach warnen: Nicht alle E-Mails sind offensichtlich fake - einige sind sogar ziemlich unauffällig. Und dann genügt nur ein Klick - und die Hacker sind drin auf dem Arbeitsrechner und damit im Netzwerk des Unternehmens.

Doch gegen solche Phishing-Mails und andere Angriffe aus dem Netz können sich Firmen wappnen, betonen die Experten der IHK: Zum Beispiel, indem sie Backups ihrer Daten machen, ihr Personal schulen und ihre digitalen Sicherheitssysteme auf den neuesten Stand zu bringen.