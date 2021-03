Hackerangriff aus China: Wackersdorfer Server offenbar betroffen

Der Angriff auf den E-Mail-Server der Verwaltungsgemeinschaft Wackersdorf-Steinberg am See (Landkreis Schwandorf) hängt offenbar mit einer Aktion der chinesischen Hacker-Gruppe Hafnium Anfang März zusammen. Der Angriff habe sich gegen das Unternehmen Microsoft gerichtet, so ein Sprecher der Verwaltungsgemeinschaft.

Kommune kann derzeit keine E-Mails empfangen

Wie der Sprecher auf BR-Anfrage sagte, arbeite derzeit ein IT-Forensiker an dem Server, um etwaige Schäden auszuschließen. Weil der Server zu dem Zweck abgeschaltet wurde, könne die Kommune derzeit keine E-Mails senden oder empfangen. Das betrifft den Angaben zufolge E-Mail-Adressen, die auf @wackersdorf.de und @steinbergamsee.de enden.

Derzeit würden Wartungsarbeiten an dem Server laufen, die aber nicht vor Anfang der kommenden Woche behoben sein sollen. Bereits gesendete Nachrichten seien in einem Zwischenspeicher gelandet und deshalb nicht verloren. Vorerst sollen Bürger sich telefonisch an die Verwaltungsgemeinschaft wenden.

Hackerangriff gegen Microsoft

Der Angriff der Gruppe Hafnium habe sich gegen das Unternehmen Microsoft gerichtet, so der Sprecher weiter. Die Verwaltungsgemeinschaft verwende zwar dessen Software. Um einen gezielten Angriff auf die Verwaltungsgemeinschaft habe es sich aber nicht gehandelt. Anfang nächster Woche soll der Server wieder in Betrieb gehen, so der Sprecher.