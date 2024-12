10.12.2024, 12:46 Uhr Audiobeitrag

> Hackerangriff auf Klinikum Ingolstadt – LKA ermittelt

Hackerangriff auf Klinikum Ingolstadt – LKA ermittelt

Immer wieder versuchen Cyberkriminelle, an Daten der Gesundheitsbranche in Bayern zu kommen. Das Klinikum Ingolstadt Opfer ist nun Opfer eines Hackerangriffs geworden. Die Patientenversorgung war nicht gefährdet. Was bekannt ist und was nicht.

Von Susanne Pfaller