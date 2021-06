Hackerangriff auf elf Unternehmen in Weiden

Elf Unternehmen in Weiden haben seit einigen Tagen mit einem Hackerangriff zu tun, der die Firmen zum Teil lahmlegt und deren Existenz bedroht. Wie die Polizei mitteilte, sind Kriminelle mithilfe eines Verschlüsselungstrojaners an die Daten eines Unternehmens gekommen.

Schadsoftware gelangt von einem Unternehmen zum nächsten

Die Kripo Weiden ermittelt zusammen mit der Zentralstelle Cybercrime Bayern, die bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg angesiedelt ist. Wie deren Sprecher Christian Schorr dem BR mitteilt, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass die Schadsoftware von einem Unternehmen auf weitere Firmen überging, die mit dem betroffenen Unternehmen in Kontakt stehen.

Cyber-Kriminelle fordern Lösegeld

Die Täter gelangten in das IT-Netzwerk der Unternehmen und hinterlegen in den meisten Fällen eine unverschlüsselte Textdatei. In dieser Textdatei stehen dann die Anweisungen, meist eine Forderung von Lösegeld. Details zu den konkreten Fällen gibt es nicht, weil die Ermittlungen noch laufen, hieß es. Täter seien in solchen Fällen schwer ausfindig zu machen, so Schorr von der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg.

Staatsanwaltschaft: "Ermittlungserfolge selten"

Die Kriminellen würden arbeitsteilig vorgehen und weltweite IT-Infrastrukturen nutzen. Außerdem stünden durch die Verschlüsselung oft auch kaum digitale Spuren zur Auswertung für die Ermittler zur Verfügung. "Ermittlungserfolge gelingen in diesem Kriminalitätsfeld deshalb nur selten", so Christian Schorr.

Böse Überraschung im Mailanhang

Die Angriffe erfolgen inzwischen auf mehrere Arten. Entweder per Mail mit einem schädlichen Anhang oder einem schädlichen Link, oder die Täter greifen auf externe Netzwerkverbindungen zu. Auch Softwareschwachstellen werden von den Kriminellen ausgenutzt.

Auch große Unternehmen nicht vor Hackerangriffen gefeit

Vor diesen Angriffen sind auch größere Unternehmen nicht gefeit. Die Zentralstelle Cybercrime Bayern empfiehlt daher ein schlüssiges Backup-Konzept. Das müsse ausschließen, dass auch Backup-Dateien im Internet herausgefunden und verschlüsselt werden können.

Im Notfall: Cybercrime-Hotline wählen!

Die Cyberkriminalität hat in den letzten Jahren zugenommen. Die Bayerische Staatsregierung hat deshalb im Jahr 2019 eine Cybercrime-Hotline für Opfer von Computer-Kriminalität eingerichtet. Unter 089 1212 4400 erhalten Betroffene Hilfe von Expertinnen und Experten, die sie zur entsprechenden Stelle weiterleiten oder direkt helfen.