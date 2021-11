Hacker-Angriff auf die Technische Hochschule Nürnberg

Wochenende an der Technischen Hochschule (TH) Nürnberg Georg-Simon-Ohm: Eigentlich sollte alles ruhig sein, aber an einem PC tut sich etwas. Unbekannte installieren von außerhalb auf dem Rechner eine Schadsoftware. Die befällt weitere Rechner und das Virus breitet sich aus.

"Nachdem es bemerkt wurde, haben wir sofort Gegenmaßen ergriffen. Wir haben das System abgeschottet und die betroffenen Rechner zurückgefahren auf ihren Nullzustand", erklärt der Präsident der TH, Professor Niels Oberbeck. Das System abschotten bedeutet: Der Mailverkehr in die Außenwelt ist gestoppt, Studierende haben keinen Zugriff auf das Hochschul-Netzwerk mehr.

Ermittlungen laufen

Wer hinter dem Angriff steckt, ist bisher nicht bekannt. Das Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und das Landeskriminalamt ermitteln. "Die Suche nach Patient 0", nennt es Christian Fötinger. Er ist für die Informationssicherheit an den staatlichen bayerischen Hochschulen und Universitäten zuständig. Als erstes müsse man den PC finden, von dem alles ausging. Dort, wo die Schadsoftware installiert wurde.

Ziel ist meistens Lösegeld

Eine solche Software verschlüsselt die Daten und macht den Zugriff darauf unmöglich. Wer sie wieder entschlüsseln will, muss Lösegeld zahlen. Laut Christian Fötinger ist das aktuell die gängigste Methode in der Cyberkriminalität, um an Geld zu kommen. Zahlen solle man aber auf keinen Fall. "Dann stirbt deren Geschäftsmodell", so Fötinger.

Angriff war keine Überraschung

Die Zahl der Hacker-Angriffe nach diesem Prinzip steigt stetig an. Ende September attackierten Hacker auf die gleiche Weise die Uni Leipzig. Im Frühjahr wurde die TU Berlin zum Opfer eines solchen Angriffs. Auch deshalb kam der Vorfall für Fötinger nicht wirklich überraschend. "Wir haben eigentlich alle mit irgendeiner Lücke gerechnet", erklärt er. Vielleicht habe diese Aufmerksamkeit aber auch geholfen, Schlimmeres zu verhindern. Denn die IT-Abteilung der TH Nürnberg hat den Angriff schnell bemerkt und konnte so gut reagieren. Nur einige Computer waren letztendlich befallen.

Passwörter müssen neu vergeben werden

Und trotzdem ist der Aufwand enorm, um wieder zurück in den Normalbetrieb zu kommen. Alle Passwörter müssen neu vergeben werden und zwar vor Ort in der Hochschule. Schließlich ist der Zugriff von außerhalb auf das Netzwerk gesperrt. Ein Problem, auch aus der Sicht von Prof. Dr. Niels Oberbeck: "Bei 13.000 Studierenden ist das schwierig. Sie können sich vorstellen, dass wir keine 13.000 Rechner hier haben." Bis das Studium an der TH Nürnberg also wieder normal weiter läuft, wird es wohl noch ein bisschen dauern.