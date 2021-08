Hackattacke auf Kirche: Spechte demolieren Glockenturm

Im Grunde sind Vögel ja immer gerne gesehen. Wenn man aber keine nistenden Störche auf dem Dach hat, sondern ein ganzes Rudel Spechte, die das Dach durchlöchern, dann kann es auch mal zu Problemen kommen. Geschehen ist das am Glockenturm der Kirche Sankt Kastulus in Prittlbach im Landkreis Dachau.

Spechte hatten es auf Insekten abgesehen

Der etwa 30 Meter hohe Kirchturm ist aktuell von einem Gerüst umgeben. Die Sanierungsarbeiten stehen an. Denn das Dach habe mehr Löcher als ein Schweizer Käse, so Klaus-Michael Höltershinken. Er ist Verwaltungsleiter beim Pfarrverband St. Jakob in Dachau, zu dem auch die Kirche in Prittlbach gehört. Die Spechte hatten in den letzten Jahren immer mehr Gefallen am alten Schindeldach gefunden. Unter den morschen Schindeln fanden sie wohl viele schmackhafte Insekten. Bis zu sechs Vögel wurden teilweise hackend auf dem Kirchturm gesichtet, ein Massenangriff, so Höltershinken.

Schaden größer als zunächst gedacht

Von unten sah das Dach bereits löchrig aus, bei näheren Untersuchungen stellte man fest, dass jede einzelne Schindel beschädigt war. Nun wird saniert - Kostenpunkt 100.000 Euro. Ein passendes Gerüst aufzutreiben, war sehr schwierig und habe einige Wochen gedauert. Statt Zedernschindel, wie es früher üblich war, kommt nun heimische Lärche auf das denkmalgeschützte Kirchendach. Den Spechten soll dann für ein paar Jahrzehnte erstmal der Spaß vergehen, sie bevorzugen nämlich morsches Holz.