Habichtskäuze sollen in Nordbayern heimisch werden

Der Habichtskauz zählt zu den größten und seltensten Eulenarten in Mitteleuropa. Außerhalb des Nationalparks Bayerischer Wald galt er bis zum Start des VLAB-Wiederansiedelungsprojektes in Deutschland als ausgestorben. Auch dieses Jahr sollen wieder zahlreiche Jungeulen ausgewildert werden. 2018 wurde ein erstes Revier der seltenen Tiere bestätigt.

Eulenvögel nur noch ganz selten zu sehen

In freier Natur sind die Eulenvögel in Deutschland seit 100 Jahren ausgestorben. Seit Projektbeginn fanden elf Habichtskäuze im Steinwald, dem südlichen Fichtelgebirge und dem Oberpfälzer Wald eine neue Heimat. Einer der Vögel starb. Heuer sollen 20 Tiere hinzukommen, wie der Vorsitzende Johannes Bradtka mitteilte.

Der Habichtskauz ist der größte und zugleich einer der seltensten Käuze in Mitteleuropa. Er ist etwa 60 Zentimeter groß, hat eine Spannweite von 125 Zentimetern und kann mehr als 20 Jahre alt werden. In Nordbayern finden die Vögel Bradtka zufolge geeignete Bedingungen. Die Region sei dünn besiedelt, das raue Klima mache ihnen nichts aus und an Beutetieren - vor allem Mäusen - mangele es nicht.

Aus ganz Deutschland kommen Eulen nach Nordbayern

Die Habichtskäuze, die ausgewildert werden sollen, stammen aus dem Opel-Zoo im Taunus, dem Gehege des Nationalpark Bayerischer Wald, aus dem Tierpark Lohberg, aus Hellenthal in der Eifel sowie aus den Tierparks Gotha und Berlin. Auch der Landesverband Baden-Württemberg des Deutschen Falkenorden züchtet für das Projekt. Das auf zehn Jahre angelegte Projekt kostet jährlich etwa 100.000 Euro. Gefördert wird es unter anderem von der Heinz-Sielmann-Stiftung.