Haben Firmen ihre Mitarbeiter vor der Landtagswahl beeinflusst?

Keines der Unternehmen spricht Empfehlung für Partei aus

Aber auch die anderen von der AfD Bayern namentlich aufgeführten Unternehmen Airbus und Ernst & Young betonen auf Nachfrage, dass lediglich ein allgemeiner Aufruf, wählen zu gehen im Unternehmen verteilt worden sei. Eine Empfehlung für oder gegen eine bestimmte Partei habe keines der beiden Unternehmen ausgesprochen.

Der Geschäftsführer von Ernst & Young, Hubert Barth, wandte sich in einem Brief, der dem Bayerischen Rundfunk vorliegt, an seine Mitarbeiter und forderte sie auf, wählen zu gehen. Eine konkrete Wahlempfehlung gab er in dem Schreiben nicht. In dem Brief warnte er vor Angriffen auf die liberale Demokratie:

"Heute ist unsere liberale Demokratie wieder großen Angriffen von Innen und Außen ausgesetzt. Dabei bestätigt uns die ganze Welt, dass unsere Demokratie, unsere Rechtsstaatlichkeit und unsere Internationalität entscheidende Standortvorteile im globalen Wettbewerb sind." Hubert Barth, Geschäftsführer von Ernst & Young

Auch Airbus teilte auf Anfrage mit, dass dort die Belegschaft zur Wahl aufgefordert worden sei. So schickte die Geschäftsführung einen Brief per Mail an die Mitarbeiter, veröffentlichte ihn im Intranet und hängte ihn aus. In dem Brief wird vor Populismus gewarnt, aber ebenfalls keine Partei genannt. So heißt es darin:

"Airbus steht für Weltoffenheit und den Willen, die Zukunftsfragen unserer Gesellschaft aktiv zu gestalten. Populistische Parteien vertreten größtenteils Positionen, die diesen Werten entgegenstehen. So kann man weder gute Wirtschaftspolitik noch Staat machen, schon gar nicht in einem vernetzten, exportabhängigen Land wie Deutschland." Auschnitt aus einem Rundbrief der Airbus-Geschäftsführung

Wahlempfehlungen sind erlaubt

Auch wenn offenbar keines der Unternehmen seine Mitarbeiter aufforderte, eine bestimmte Partei zu wählen oder andere nicht zu wählen - rechtlich wäre es laut der Industrie- und Handelskammer (IHK) München sogar erlaubt. Volker Schlehe von der IHK München zufolge verzichten die meisten Arbeitgeber aber darauf, um den Betriebsfrieden nicht zu gefährden:

"Immer mehr Unternehmen regeln den Umgang mit politischen Äußerungen in Ethikrichtlinien, in denen oft zur Zurückhaltung angehalten wird. Festzuhalten ist auch, dass der Arbeitgeber nicht nach dem Wahlverhalten oder einer Parteizugehörigkeit fragen darf." Volker Schlehe, Referatsleiter IHK München

Bei der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ist man sich einig, dass die Aufforderung, wählen zu gehen, Teil der Verantwortung der sozialen Marktwirtschaft sei:

"Dass Unternehmerinnen und Unternehmen dazu aufrufen, demokratische Parteien zu unterstützen, [...] ist Teil staatsbürgerlicher Verantwortung in einer Sozialen Marktwirtschaft, die über den engeren unternehmerischen Bereich hinaus reicht. Dass es dabei keine einheitlichen Wahlempfehlungen gibt, hängt mit der gesellschaftspolitischen Vielfalt zusammen, die es selbstverständlich auch in der Wirtschaft gibt." Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Wir konnten bei unserer Recherche keine Hinweise auf manipulative Wahlbeeinflussung durch Unternehmen finden. Sollten Sie Hinweise darauf haben, senden Sie diese bitte an faktenfuchs@br24.de.