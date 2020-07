Haben bayerische Kinder mehr Karies als bisher angenommen?

Der Zahnreport der Barmer-Krankenkasse hat in Bayern für Aufregung gesorgt. Das Ergebnis: Im Jahr 2018 wurden in Bayern 38 Prozent der Zwölfjährigen wegen Karies in bleibenden Zähnen behandelt. Im Bundesdurchschnitt sind es nur 33 Prozent.

Ernährung oder mangelhaftes Zähneputzen als Erklärung vermutet

Konkrete Gründe, warum das so ist, kann die Erhebung nicht nennen. "Das kann mit der Ernährung zusammenhängen, dass die etwas anders ist, das kann aber auch andere Ursachen haben, zum Beispiel, dass die Kinder nicht früh und nachhaltig genug an das Thema Zähneputzen herangeführt werden", vermutet Claudia Wöhler, die Landesgeschäftsführerin der Barmer in Bayern.

Barmer-Studie in der Kritik

Bisherige epidemiologische Studien gehen davon aus, dass nur 20 Prozent der Zwölfjährigen betroffen sind. Auf diese Studien beruft sich die Bayerische Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit. Im Auftrag der Staatsregierung leistet sie Präventionsarbeit an Kitas und Schulen. Die Vorsitzende Brigitte Hermann kritisiert die neue Erhebung der Barmer. Denn bei früheren Studien, die auf 20 Prozent Kariesbefall kommen, wurde den Kindern in den Mund geschaut.

Die Barmer dagegen habe sich die Abrechnungen angeschaut. Zwei völlig verschiedene Ansätze, die man schlecht miteinander vergleichen kann, sagt Hermann. Dazu komme, dass Zahnärzte bei Füllungen auch Karies als Grund angeben, wenn zum Beispiel die Schäden der berüchtigten Kreidezähne behandelt werden: "Der Zahnarzt rechnet das als Position Füllung ab und ich kann aber auch nicht eine Bemerkung Kreidezahn reinschreiben, weil das diese Zahnarztprogramme bisher gar nicht drin haben."

Debatte über die Abrechnungen als Untersuchungsgegenstand

Claudia Wöhler von der Barmer Krankenkasse hält dagegen: "Diese Abrechnungszahlen dahinter lassen natürlich einen Zusammenhang zu, dass auch bei Kreidezähnen Karies behandelt wurde oder dass ein Kreidezahn entsprechend behandelt wurde, dies ist aber eine relativ geringe Größenordnung im Gesamtkontext." Sabine Dobersch-Paulus von der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde hingegen findet, der Faktor Kreidezahn sei nicht zu unterschätzen. Dennoch findet sie die neue Erhebung wichtig: "Wir stellen das jeden Tag in der Praxis fest, dass die Zahngesundheit der deutschen Kinder nicht so gut ist wie bisher angenommen und veröffentlicht wurde." Sie bewertet die neue Erhebung daher als einen positiven Schritt.

Karies: Wer mehr untersucht, der findet auch mehr

Aber warum wird in Bayern besonders oft behandelt? Sind die Zähne der Kinder hier wirklich schlechter als die in anderen Bundesländern? Sabine Dobersch-Paulus kann sich das nicht vorstellen: "Man muss anschauen, was hier untersucht wurde: Die Barmer hat die Anzahl der versorgten Zähne registriert und nicht die Anzahl der versorgungsbedürftigen Zähne. Das hat überhaupt nichts mit dem Kariesbefall von Kindern zu tun." Im Gegenteil, es gehe darum, wie viele Zähne von Zahnärzten behandelt wurden. Wenn in Bayern mehr Zähne behandelt würden, sei das etwas Gutes: Denn es bedeute, dass mehr Karies entdeckt werde.

Hohe Dunkelziffer bei Karies befürchtet

Claudia Wöhler von der Barmer Krankenkasse findet das zu kurz gegriffen: "Das ist eine interessante Interpretation, nicht zuletzt weil wir davon ausgehen müssen, dass es mit den 38 Prozent Zahnbehandlungen bei Zwölfjährigen nicht getan ist sondern dass es eine höhere Dunkelziffer gibt. Und es ist natürlich sehr gut, dass frühzeitig der Karies erkannt und behandelt wird, wir möchten aber weitergehen, dass der Karies gar nicht erst auftritt, sondern dass hier sehr viel dafür getan werden kann, dass der Zahn gesund und ohne Behandlungen bleibt."

Woran es wirklich liegt, dass bei bayerischen Kindern mehr gebohrt wird, kann von ganz verschiedenen Faktoren abhängen – die Barmer fordert weitere Studien, um die Ursachen zu klären.