Habeck bei Söder: Bayern legt bis März Windkraft-Plan vor

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und fortgeschrieben.

In der Debatte über den Ausbau der Windenergie in Bayern hält die bayerische Staatsregierung an der 10H-Regel fest. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte nach einem Gespräch mit Bundesklimaschutz- und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), 10H sei nach Meinung der Staatsregierung nicht der alleinige Grund für die Schwäche der Windkraft. "Deswegen glauben wir auch, dass 10H bleiben kann." In diesem Punkt gebe es einen Dissens mit Habeck.

Söder erneuerte aber seine Ankündigung, mehr Ausnahmen zu ermöglichen - zum Beispiel im Staatswald und beim Repowering, also dem Ersatz alter Anlagen durch modernere und leistungsfähigere. Das Ziel der Bundesregierung, deutschlandweit zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft zu reservieren, sehe Bayern skeptisch. "Weil zwei Prozent bedeuten 200.000 Fußballfelder, die wir dann mit Wind ausweisen müssten. Das ist zumindest eine ganz große Ambition."

Die 10H-Regel erschwert den Bau von Windrädern stark, falls sie nicht einen Abstand vom zehnfachen ihrer Höhe zur nächsten Siedlung einhalten. Das bedeutet in der Regel zwei Kilometer und mehr – dieser Abstand kann fast nirgends im Freistaat eingehalten werden.

Bayern soll Vorschläge vorlegen

Söder und Habeck verständigten sich darauf, dass die Staatsregierung bis März der Bundesregierung darlegen wird, wie sie den Ausbau der Windkraft trotz 10H-Regel will. Der Austausch darüber solle fortgesetzt werden, sagte der Bundesminister. Söder wertete es als positiv, dass Habeck "auf Dialog und nicht allein auf Hoheitliches" setze. Sollte der Bund trotzdem die Rechtsgrundlage für die bayerische 10H-Regel abschaffen, "dann schafft er es ab, dann werden wir sehen, wie wir damit umgehen".