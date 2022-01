"Habe keine Nerven mehr": Schüler klagen über heftigen Stress

Von der weihnachtlichen Ruhe und Besinnung ist an Bayerns Schulen offenbar schon kurz nach Ferienende nicht mehr viel übrig. Omikron, Quarantäneregeln, Luftfilter - die Liste der Gründe für Ärger und Verwirrung ist lang und wurde von Kultusminister Michael Piazolo (FW) diese Woche noch verlängert: um den Punkt Prüfungsstress.

Piazolo: Prüfungen mit Augenmaß

Bei der Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung am Montag richtete er vor laufender Kamera, eine Bitte an die Lehrkräfte: Die sollten doch bitte Augenmaß behalten, wenn es nun an die Prüfungen gehe. Er rief die Lehrkräfte auf, die Schülerinnen und Schüler nicht zu überfordern.

Lehrerverbände reagierten teils irritiert. Der Tenor: Das Kultusministerium macht die Vorgaben, wie viel Stoff gelehrt werden muss und wie viel Prüfungen nötig sind, Piazolo müsste also nicht die Lehrer bitten, sondern könnte schlicht entscheiden. Piazolos Bitte sah man daher als Versuch, den Schwarzen Peter für Prüfungsstress und Co. vom Ministerium an die Lehrkräfte weiterzuschieben.

Schüler leiden: "3 oder 4 Proben in der Woche"

Und wie sehen die Dritten im Bunde, die Schüler, das Thema Stress in der Schule? BR24 hat auf seinem TikTok-Kanal über die Unstimmigkeiten zwischen Minister und Lehrern berichtet. Da sich bei TikTok vor allem Jugendliche tummeln, haben wir die Schüler dort gefragt, wie sie den Stress an der Schule aktuell erleben.

In den knapp 100 Kommentaren zeigt sich ein recht deutliches Bild, mit teils drastischen Aussagen. Viele berichten mit Datum davon, wie viele Prüfungen ihnen in den kommenden Tagen und Wochen bevorstehen. Fünf Prüfungen innerhalb von zehn Tagen zum Beispiel.

Ein User schreibt: "Wir schreiben seit Wochen 3 oder 4 Proben in der Woche. Ein Mädchen hat sogar geweint, weil sie nicht mehr kann." Ein anderer: "Wir haben einfach die Woche jeden Tag eine Probe geschrieben, morgen auch eine." Noch drastischer wird ein anderer Nutzer: "Hahahaha Schulstress? Der Alkohol lacht. Meine unerledigten Hausaufgaben lachen. Meine Noten lachen" (wobei er den Teil mit dem Alkohol in einem weiteren Kommentar als "Joke" einschränkt).