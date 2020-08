Haare spenden für den guten Zweck

"Spätestens wenn die Haare ausfallen, fließen die Tränen" – so beschreibt es Christine Buchbauer, Psychoonkologin an der LMU-Klinik in München. Für Patientinnen und Patienten in jedem Alter ist die Diagnose Krebs ein schwerer Schock. Doch erst, wenn nach Beginn der Therapie die Haare ausfallen, wird die Krankheit sichtbar – für andere und bei jedem Blick in den Spiegel auch für einen selbst. Deshalb ist der Haarverlust für viele - und besonders für Frauen und Mädchen - traumatisch.

Eine Echthaarperücke kann Kraft geben

Um den Heilungsprozess zu unterstützen und den Menschen Kraft zu geben, gibt es Abhilfen – wie zum Beispiel eine Echthaarperücke. Denn viele Betroffene wünschen sich, genau so wie vor der Krankheit, auszusehen. Dafür braucht es jedoch nicht nur einen sehr guten Perückenmacher, sondern vor allem auch Haare, die in Struktur und Farbe den eigenen ähneln. Experten sprechen oft vom "Europäischen Echthaar", das beispielsweise für die meisten Menschen aus Deutschland infrage kommen würde. Wer Menschen helfen möchte, die selbst keine Haare mehr haben, kann deshalb die eigenen Haare spenden.