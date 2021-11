Haag an der Amper: 80-Jährige stirbt bei Brand

Eine 80 Jahre alte Frau ist beim Brand ihres Einfamilienhauses in Haag an der Amper im Landkreis Freising verstorben. Wie die Polizei mitteilt, war am Samstagmorgen gegen acht Uhr Rauch aus dem Kellerschacht des Hauses getreten. Ein Nachbar hatte dies bemerkt und sofort die Rettungskräfte alarmiert.

Opfer stirbt noch am Unglücksort

Die Feuerwehrler entdeckten dann im ersten Stock die 80-jährige, in dem Haus alleine lebende Bewohnerin. Sie starb noch am Unglücksort. Weitere Menschen befanden sich laut Polizei während des Brandes nicht im Haus.

Haus ist völlig zerstört

Der Sachschaden wird derzeit auf rund 100.000 Euro geschätzt. Das Einfamilienhaus ist nicht mehr bewohnbar. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt nun zur Klärung der Todes- und Brandursache.