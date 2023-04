Gymnastikunterricht mit 89 – Trude ist fit wie ein Turnschuh

Dienstagabend. 20 Uhr. Trude Stief sperrt die Turnhalle der Eckentaler Grundschule auf. Der Dienstag ist schon seit 1965 geblockt für ihren Gymnastikunterricht. Trude Stief kommt elegant zum Sport. Schwarze Schnürturnschuhe, leichtes Wollshirt und perfekt geschminkt. Rund 90 Minuten will sie ihre Schülerinnen zum Schwitzen, aber auch Entspannen bringen – und das seit 58 Jahren. Die Teilnehmerinnen haben über die Jahrzehnte gewechselt, Trude Stief ist geblieben.

Biegsam seit Jahrzehnten

Acht Damen sind dieses Mal zur Gymnastikeinheit da. Es sind mal mehr, mal weniger. Das anstrengende Ganzköperprogramm wird konsequent durchgezogen. Trude Stief turnt vor, die Gruppe macht´s nach. Möglichst präzise, denn Trude ist streng und guckt genau hin. Jeder Rundrücken wird sofort erkannt und berichtigt. Ist das Bein zu wenig gestreckt, kommt die 89-Jährige und hilft ein wenig nach.

"Wenn wir was machen, dann schon gescheit!" Trude Stief, 89

Ein Leben für den Sport

Die meisten Teilnehmerinnen sind schon seit Jahren mit dabei. Die Eckentalerin Angelika Schmidt besucht Trudes Kurs bereits seit 30 Jahren. Trude sei eine Institution im Ort und wegen ihres sportlichen Engagements sehr beliebt.

"Trude bringt uns immer noch zum Schwitzen, sie macht das einfach gut!" Angelika Schmidt, Gymnastin

Wenig Sportangebot für Frauen

Dabei hatte Trude Stief nie wirklich vor, Gymnastikunterricht zu geben. Alles war vielmehr ein Zufall, als sie von einem Arzt-Kollegen ihres verstorbenen Mannes gefragt wurde, ob sie sich nicht vorstellen könne, etwas Sportliches für die Frauen in Eckental anzubieten. In den 60ern waren derartige Freizeitgebote noch gelinde gesagt eine Seltenheit. Trude Stief ließ sich nicht lange bitten. Die ausgebildete Krankengymnastin bietet eine Mischung aus Körper-Workout und Tanz.

"Ich hab mit 100 Frauen angefangen, nirgends war Gymnastik, die kamen bis aus Gräfenberg!" Trude Stief, Gymnastiklehrerin

Traum vom Tanzen

Profitänzerin werden, das war ihr Kindheitstraum. "Spinnerei" aber sagten die Eltern, das sei brotlose Kunst, Trude solle etwas "Richtiges" lernen und heiraten. Ihre Leidenschaft für Tanz und Gymnastik konnte sie dennoch ausleben. Ihre Auftritte bei unzähligen Faschingsveranstaltungen in Eckental sind längst legendär. Einst kam sie sogar auf einem echten Elefanten in die Mehrzweckhalle eingeritten. Den hatte sie sich von einem damals in Fürth stationierten Zirkus ausgeliehen. Für den Tanz und ihren Sport war und ist ihr stets keine Mühe zu viel. Bei allem Sport und Ehrgeiz darf die Geselligkeit natürlich nicht zu kurz kommen. Nach dem Training geht es gemeinsam in die Wirtschaft, ein Gläschen heben, wie die 89-Jährige augenzwinkernd anmerkt.