Gymnasium Vilshofen: "Wir fahren auf Sicht"

Ein Schuljahr, das es so noch nie gegeben hat, liegt hinter Bayerns Schulen. Wegen Corona waren die Schulen dicht - später durften die Schülerinnen und Schüler nur abwechselnd am Präsenz-Unterricht teilnehmen. Ein Beispiel aus Vilshofen (Lkr. Passau) zeigt, dass zunächst Unvorstellbares irgendwie möglich gemacht wurde.

Schule organisieren in Krisenzeiten

Den Schulbetrieb mit über 700 Schülern und gut 60 Lehrern in Krisenzeiten zu organisieren, sei eine Herausforderung, sagt Bärbel Krautloher, die stellvertretende Schulleiterin in Vilshofen. In den Gängen müssen alle Masken tragen. Überall sind Hinweisschilder: Abstand halten! Rot-weiße Bänder markieren Einbahnstraßen.

Halbe Klasse, halbes Leben

Blick in die 9c: Nur die halbe Klasse hat Unterricht. Bärbel Krautloher sagt: "Das habe ich nicht so gerne. In einer halben Klasse ist auch nur das halbe Leben drin." Stundenwechsel: Samuel, Laura und Lucia erzählen vom coronabedingten Schulalltag. "Es war eine Umstellung", "Man gewöhnt sich dran", "anstrengend, aber unbedingt notwendig" - so das Resümee der Neunt- und Zehntklässler.

Planungen laufen ganz normal

"Wir haben es schon hinbekommen", meint Schulleiter Stefan Winter. Auch wenn der komplette Betrieb umgestellt werden musste, kein Sportunterricht stattfinden konnte und Fachräume nicht zur Verfügung standen. Jetzt müsse festgestellt werden, welche Klasse welchen Stoff noch nachholen müsse. Und dann wird 20/21 hoffentlich ein relativ normales Schuljahr, sagen der Direktor und seine Stellvertreterin. Mit vollen Klassen, mit normalem Präsenz-Unterricht, natürlich unter den gebotenen Hygieneregeln. Das 66-köpfige Lehrerkollegium werde nicht aufgestockt.

"Von den Planungen her läuft alles ganz normal wie in den anderen Jahren auch. Bis jetzt gehen wir davon aus, dass wir ab September normalen Regelbetrieb haben." Bärbel Krautloher, die stellvertretende Schulleiterin in Vilshofen

Anweisungen aus dem Ministerium kommen kurzfristig

Kultusminister Michael Piazolo (FW) erklärte kürzlich, die Schulen müssten sich auf vier Szenarien einstellen: Regelbetrieb mit normaler Klassenstärke, Präsenz- und Distanzunterricht im Wechsel, einzelne Klassen beziehungsweise die ganze Schule im Lockdown. Jeden Fall komplett planen geht nicht, betonen die Vilshofener Schulchefs. Auch ob der tageweise- oder der wochenweise Wechsel in den Klassen der bessere ist, müsse erst noch geklärt werden. Direktor Winter meint, "wir müssen auf Sicht fahren, im Zwei-Wochen-Rhythmus denken, flexibel sein. Auch weil Anweisungen aus dem Ministerium in Corona-Zeiten eher kurzfristig kommen."

"Wenn am 15. August ein Schreiben kommt, wir sollen es anders machen, dann machen wir es halt anders." Stefan Winter, Schulleiter in Vilshofen

Die Schüler freuen sich indes auf die Ferien. Das kommende Schuljahr lassen sie eher gelassen auf sich zukommen. Was sich Samuel, Laura und Lucia wünschen? Präsenzunterricht mit Lehrern und vollen Klassen. Und vor allem: Normalität.