Gymnasium Karlstadt erhält Preis für verhüllten Kirchturm

Das Johann-Schöner-Gymnasium Karlstadt ist einer von vier Landessiegern des P-Seminar-Preises 2023. Die Schülerinnen und Schüler überzeugten mit dem Seminar-Thema "Wir verpacken einen Kirchturm" im Leitfach Religionslehre. Kultusstaatssekretärin Anna Stolz (Freie Wähler) überreichte den Finalisten nun im Haus der Wirtschaft in München den jeweils mit 500 Euro ausgestatteten Landespreise.

Kirchturm wurde weiß umhüllt

Die Freude bei den zehn Karlstadter Seminarteilnehmenden mit dem betreuenden Lehrer Jochen Diel vor ihren bald startenden Abiturprüfungen ist groß. Blick zurück auf den Oktober 2022: Die Karlstadter Oberstufler verhüllten den 30 Meter hohen Glockenturm der Pfarrkirche Zur Heiligen Familie komplett mit weißem Polypropylengewebe und roten, vertikal und horizontal gespannten Gurten für zwei Wochen als Kunstobjekt. Monatelange Vorbereitung und große Unterstützung von Ehrenamtlichen – von Veranstaltungstechnikern bis hin zur Feuerwehrlern und Kirchengemeinde – sowie der Einsatz eines Autokrans waren nötig.

Das Kunstwerk trug den Titel "Wrapped Clock Tower" und war binnen weniger Tage deutschlandweit in der Presse. Auch das umfangreiche Begleitprogramm, das in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Pfarrgemeinde auf die Beine gestellt wurde, erzielte große Aufmerksamkeit.

P-Seminar soll zur Studien- und Berufsorientierung dienen

Wie das Kultusministerium mitteilt, belegen in der gymnasialen Oberstufe (11./12. Jahrgangsstufe) die Schülerinnen und Schüler eines bayerischen Gymnasiums ein Projektseminar zur Studien- und Berufsorientierung. Das P-Seminar erstreckt sich über drei Halbjahre und umfasst zwei Wochenstunden. Dabei wird gemeinsam mit einer Lehrkraft ein anwendungsbezogenes Projekt ausgearbeitet. Ziel ist es, einen Überblick über das große Angebot an Ausbildungs-, Studien- und Berufsmöglichkeiten zu erhalten, teilt das Ministerium mit. Demnach wird der P-Seminar-Preis seit 2011 vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus und seinen Projektpartnern für alle Gymnasien in Bayern ausgeschrieben.

Drei weitere Projekte erhalten Preis

Die Karlstadter Schule ging bereits als Regionalsieger des P-Seminar-Preises des Bayerischen Kultusministeriums hervor und freut sich nun über die Anerkennung auf bayerischer Ebene. Die von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft (bbw) und der Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG ausgelobten P-Seminar-Preise gingen noch an die drei weiteren Landessieger: Das Robert-Schuman-Gymnasium Cham mit dem Seminar-Thema "Anne Frank – ein Mädchen schreibt Geschichte" im Leitfach Deutsch, das Camerloher-Gymnasium Freising mit ihrem Seminar-Thema "Escapism – Planung und Gestaltung eines Escape-Rooms für den Mathematikunterricht" im Leitfach Mathematik und an das Gymnasium Höchstadt a.d. Aisch mit dem Seminar-Thema "Stadtarchäologie – Der verschwundene Zwickturm" im Leitfach Geschichte.

Kultusstaatssekretärin Anna Stolz zeigte sich bei ihrer Laudatio begeistert: "Die Ideen unserer Schülerinnen und Schüler waren einfach spitze. Jedes einzelne Projekt war einzigartig. Unsere Gewinner haben sich den Landespreis absolut verdient und ich freue mich wirklich, dass sich das außergewöhnliche Engagement ausgezahlt hat. Gratulation zu diesen tollen Leistungen!"