Gymnasiasten verhüllen 30 Meter hohen Kirchturm in Karlstadt

Ganz im Stil der weltbekannten verstorbenen Verpackungskünstler Christo und Jeanne-Claude wird am Samstag der Glockenturm der Pfarrkirche Zur Heiligen Familie in Karlstadt als Kunstobjekt verhüllt. Schülerinnen und Schüler des Johann-Schöner-Gymnasiums haben das ehrgeizige Projekt "Wir verpacken unseren Kirchturm" in Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde in nur sechs Monaten geschafft und die nötigen Gelder zusammenbekommen.

Kirchturm wird mit weißer Verpackung eingehüllt

Unter Einsatz von Höhenarbeitern, Autokran und Feuerwehr samt Drehleiter wird die Verpackung ganztägig am Samstag, den 8. Oktober, angebracht. Ab 10.00 Uhr startet ein Aufbaufest mit Turmleuchten am Abend. Gäste sind ausdrücklich willkommen und erwünscht. Der 30 Meter hohe Turm wird vom 8. bis 22. Oktober in einer weißen Verpackung mit roten Verschnürungen in horizontaler und vertikaler Anordnung zu sehen sein.

Kunstobjekt steht für Ästhetik verpackter Architektur

Das Kunstobjekt trägt den Titel "Wrapped Clock Tower". Der Hauptaspekt liegt dabei auf der Ästhetik verpackter Architektur. Darüber hinaus soll das Projekt den Betrachter dazu anregen, über Bedeutung und Funktion des Kirchturms in Religion und Gesellschaft nachzudenken, so Ideengeber und Lehrer Jochen Diel. Schließlich geht es aber auch um das Schaffen neuer Netzwerke in Karlstadt im Bereich der kulturellen Arbeit.

Umfangreiche Vorbereitungen der Schülerinnen und Schüler

Die zehnköpfige Schülergruppe der gymnasialen Oberstufe arbeitet seit Mitte Februar im Rahmen einer schulischen Lehrveranstaltung an der Umsetzung. Viele Arbeitsschritte und Tätigkeiten waren nötig: Entwurfszeichnungen, 3-D-Modelle, Gebäudevermessungen, E-Mail- und Telefon-Kontakt mit Behörden, Betrieben und Institutionen, Sponsorenakquise, zwei Projekt-Accounts in den sozialen Medien zur Projektdokumentation und Vernetzungsarbeit, Projektpräsentation bei Expertengesprächen, etwa mit Kunstreferent Jürgen Emmert von der Diözese, oder der Feuerwehr.

Zudem mussten Versicherungsfragen geklärt werden. Bei der technischen Detailplanung und Umsetzung sind einige Profis in den Bereichen Veranstaltungstechnik, Statik und Konfektionierung von Gebäudeverpackungen im Einsatz.

Begleitprogramm zur Kunstaktion

Neben der Umsetzung des Kunstwerks haben die Gymnasiasten mit Unterstützung der Pfarrgemeinde als Mitveranstalterin der Verpackungsaktion ein umfangreiches Begleitprogramm auf die Beine gestellt. Dazu gehören einige schulinterne Veranstaltungen, wie Fachvorträge und Objektführungen durch Schülerinnen und Schüler, aber auch ein Aufbaufest und ein "Turmleuchten2 am Abend.

Zudem findet am 13. Oktober um 18.00 Uhr im Pfarrsaal ein Vortrag von Architekt Thomas Karsten über die Hans-Schädel-Kirche "Hl. Familie" in Karlstadt und ihren Glockenturm statt. Für den 15. Oktober (18.00 Uhr) ist eine Reise durch 500 Jahre Musikgeschichte mit dem Traversflötenensemble FrankoForte geplant. Am 22. Oktober wird die Verpackung unter Einsatz von Höhenarbeitern und Feuerwehr feierlich entfernt.

Auch Nachhaltigkeit spielt bei dem Projekt eine Rolle

Ein Thema ist auch die Nachhaltigkeit des Kunstprojekts: Kleinere Gewebe-Stücke werden nach der Aktion an Kunstinteressierte abgegeben. Aus einem größeren Stück soll ein Verschattungsvorhang für das Westfenster der Kirche entstehen. Den Rest bringt die Produktionsfirma in einen stofflichen Recycling-Kreislauf. Die Gurtbänder werden in Schule und Gemeindearbeit bei Pfarr- und Schulfesten sowie beim Zeltlager eingesetzt und gegebenenfalls auch als Slacklines in der Jugendarbeit und dem Sportunterricht verwendet.

Gefördert wurde das Kunstprojekt durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Bischof-Friedhelm-Hofmann-Stiftung sowie die Raiffeisenstiftung für Main-Spessart.