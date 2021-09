Gutscheinprogramm für Seepferdchen-Schwimmkurse vorgestellt

Mit Gutscheinen in Höhe von 50 Euro will der Freistaat Seepferdchen-Schwimmkurse bezuschussen. Vorschulkinder im letzten Kindergartenjahr und Bayerns Erstklässler sollen unmittelbar nach den Sommerferien diesen Gutschein erhalten - direkt in Schule und Kindergarten. Eingelöst werden können die Gutscheine dann bei der DLRG, der Wasserwacht und qualifizierten bayerischen Schwimmvereinen. Auch für bereits begonnene Schwimmkurse sollen die Gutscheine gelten.

Ausgleich für ausgefallene Schwimmkurse

Vorgestellt hat das Gutschein-Programm Innen- und Sportminister Joachim Herrmann am Montagmittag in München. Es sei als Ausgleich zu den Pandemie-bedingt ausgefallenen Schwimmkursen zu verstehen, so Herrmann. Schwimmen zu können mache nicht nur Spaß, es diene auch der eigenen Sicherheit und rette in Notsituationen Leben. "Unser Ziel sei es, dass alle Kinder möglichst früh schwimmen lernen. Mit dem staatlichen Zuschuss können wir auch finanziell benachteiligten Kindern den Zugang zu den Kursen ermöglichen," so Herrmann.

"Tropfen auf den heißen Stein"

Kritik kommt vom Deutschen Schwimmlehrerverband DSLV: Präsident Alexander Gallitz bemängelt im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, das Gutscheinprogramm sei lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein, da Schwimmkurse je nach Region zwischen 100 und 200 Euro kosten. Als Beispiel nannte Gallitz das benachbarte Bundesland Baden-Württemberg. Dort stelle die Regierung insgesamt zwei Millionen Euro für komplette Anfängerkurse zur Verfügung. Die Nachfrage sei groß.

Sanierungsbedürftige Schwimmbäder?

Für die Grünen-Fraktion im bayerischen Landtag kommt beim Thema Förderung von Schwimmunterricht ein wichtiger Faktor zu kurz: Das Problem maroder Schwimmbäder. Es stelle sich die Frage, was der beste Gutschein für einen Schwimmkurs nutze, wenn das Schwimmbad vor Ort aus Kostengründen schließen müsse, so Johannes Becher, kommunalpolitischer Sprecher der Landtags-Grünen. Seine Forderung: Damit die Kinder beim Seepferdchen-Kurs nicht auf dem Trockenen sitzen, müsse der Freistaat auch den Kommunen beim Erhalt und der Sanierung ihrer Schwimmbäder finanziell unter die Arme greifen.