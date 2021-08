vor 25 Minuten

Gutscheine lockten: 270 Impfungen am "Nürnbärland" in Nürnberg

Je mehr Geimpfte, desto besser: Die Schausteller in Nürnberg lockten am Samstag mit Gutscheinen zur Impfaktion am "Nürnbärland". Mit Erfolg, die Schlage waren lang, mehr als 270 Menschen wurden am temporären Freizeitpark gegen Corona geimpft.