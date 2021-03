Gutgläubige Rentnerin in Heroldsberg um 40.000 Euro betrogen

Weil sie eine Rentnerin mit erfundenen Geschichten um etwa 40.000 Euro gebracht haben soll, hat die Polizei bei Heroldsberg eine mutmaßliche Betrügerin festgenommen. Die 34-jährige Bettlerin soll sich das Vertrauen der Seniorin erschlichen haben, teilte die Polizei mit.

Leukämie-kranke Tochter erfunden

So soll sie der Frau vorgegaukelt haben, sie habe eine an Leukämie erkrankte Tochter. Um die Behandlung bezahlen zu können, benötige sie Geld. Im Laufe eines knappen Jahres habe die 74 Jahre alte Frau der Bettlerin immer wieder hohe Geldbeträge zukommen lassen, so die Polizei.

Bettlerin verlangt fünfstellige Summe

Erst als die Bettlerin erneut eine fünfstellige Summe verlangte, alarmierte der Sohn der Rentnerin die Polizei. Die 34-Jährige wurde in der Nähe von Heroldsberg festgenommen. Gegen sie lag bereits ein Haftbefehl in einer anderen Sache vor.