Gutes Zeugnis für Söder und seine Regierung im BR-BayernTrend

Weiter Unmut über Seehofer

Der scheidende CSU-Chef Horst Seehofer dagegen verharrt auf dem niedrigen Popularitätsniveau des Wahlherbstes. Fast sieben von zehn Wählern in Bayern (68 Prozent) sehen den Bundesinnenminister negativ. Sogar unter CSU-Anhängern überwiegt kurz vor der Übergabe des Parteivorsitzes an Söder die Kritik an Seehofer (46:54 Prozent).