Gutes Beispiel: Kino "Lila" gewinnt Bayern 2-Wettbewerb

Das Lichtspielhaus Lam, kurz "Lila", wurde vom Publikum von Bayern 2 zum "Guten Beispiel 2025" gewählt. Das ehrenamtlich geführte Dorfkino schließt eine kulturelle Lücke, denn das alte Kino in Lam im Bayerischen Wald hatte schon Jahrzehnte vorher dicht gemacht. Jetzt geht einmal im Monat der Vorhang auf und das "Lila" wird zum Ort der Begegnung. Es erhält ein Preisgeld von 6.000 Euro.

Auf den zweiten Platz wählten die Hörerinnen und Hörer das Projekt "Young Carer Coach", ein Netzwerk für junge pflegende Angehörige. Das Projekt bekommt ein Preisgeld von 4.000 Euro.

Auf den mit 3.000 Euro dotierten dritten Platz schaffte es das Projekt "GrundgeSÄTZE". Es setzt sich für Demokratiebildung in der Schule ein. Auf den Plätzen vier und fünf landeten die das im Moor- und Klimaschutz aktive gemeinnützige Start-up "CO2-regio" und die "Stiftung Sozialidee", ein Bildungsprojekt für Groß und Klein in Nürnberg. Sie erhalten jeweils 1.000 Euro.

Die Preise wurden am Mittwochabend in Nürnberg verliehen. Mit dem Wettbewerb fördert Bayern 2 seit 2016 Initiativen, die die Gesellschaft positiv verändern. Die Preisgelder in Höhe von insgesamt 15.000 Euro stifteten die Hofpfisterei und die Molkerei Berchtesgadener Land.

Nach interner Sichtung aller rund 350 Bewerbungen wählte zunächst eine Jury fünf Finalisten aus. In der Jury dabei war unter anderem Verena Bentele, die Vorsitzende des Sozialverbands VdK. Das letzte Wort hatte das Bayern 2-Publikum, das über ein Online-Voting die Reihenfolge der Gewinner bestimmte.