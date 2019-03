"Gutes Beispiel": Gute Ideen für die Inklusion

Holger Kiesel: Es gibt natürlich ganz viele Punkte, an denen man ansetzen kann. Man könnte zum Beispiel im Sportbereich ansetzen. Sport ist eine unheimlich verbindende Sache, wo man ganz viele inklusive Projekte starten kann. Dann gibt der Kulturbereich ganz viel her. Wenn ich an inklusive Theaterprojekte denke oder Chöre, Musik - da gibt es ganz viel. Oder einfach mal irgendwo einen Treffpunkt schaffen. Es gab ein Beispiel in Weiden, da ist ein inklusiver Jugendclub gegründet worden. Also einfach mal Möglichkeiten schaffen, wo man sich begegnen kann, ohne dass dafür großer Aufwand betrieben werden muss. Das ist auch schon Inklusion.