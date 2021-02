Gutes Beispiel: Bayern 2 sucht Mutmacher und Losleger

Welche Veränderungen braucht es in unserer Gesellschaft? Wie wollen wir in Zukunft leben? Das sind Fragen, die sich viele Menschen stellen – in der aktuellen Situation vielleicht noch mehr als sonst. Zusammenhalt und Engagement sind gerade jetzt besonders wichtig.

Gute Beispiele gibt es viele: Die einen setzen sich in ihrer Gemeinde für ein besseres soziales Miteinander ein, andere entwickeln Geschäftsmodelle zur Lösung ökologischer Probleme oder sie engagieren sich für Demokratie, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern.

Das hat eine Würdigung verdient: Ob Start-up oder Verein, Social Business oder Bürgerinitiative – beim Wettbewerb "Gutes Beispiel" können sich engagierte Menschen aus Bayern bewerben, die mit ihren Projekten und Aktionen die Gesellschaft positiv verändern.

Mit gutem Beispiel vorangehen

Mit dem Wettbewerb zeigt Bayern 2, dass man mit Mut, Engagement und Leidenschaft etwas bewegen kann. Es werden innovative Projekte aus Bayern gefördert und andere motiviert, ebenfalls mit gutem Beispiel voranzugehen.

Der Wettbewerb findet heuer zum sechsten Mal statt. In den vergangenen Jahren haben sich jeweils rund 400 Projekte beworben.

Die bisherigen Gewinner: