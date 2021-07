Guter Zweck: Hinterhofkonzerte bringen über 10.000 Euro

"Auf die Balkone, fertig, los!" war das Motto bei den kostenlosen Hinterhofkonzerten des Theaters in Kempten (TiK). Die Auftritte im Juni und Juli dienten einem guten Zweck. So sind laut einer Sprecherin des Theaters über 10.000 Euro an Spendengeldern gesammelt worden.

Live-Auftritte im Grünen

66 Kurz-Konzerte gaben die Künstler und Künstlerinnen des Theaters in Kempten in den vergangenen Wochen in Gärten, Hinterhöfen und Garageneinfahrten. Wer zuhören wollte, konnte einfach sein Fenster aufmachen oder sich auf den Balkon setzen.

Mit Musik Gutes tun

Eine gute Viertelstunde dauerte so ein Hinterhof-Konzert. Dafür verlangten die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Theaters in Kempten keine Gage. Stattdessen sammelten sie mit ihren Auftritten Spenden für den "Bunten Kreis Allgäu", der seit 20 Jahren Familien mit schwer- oder chronisch kranken Kindern unterstützt. Am Freitagabend wird das Geld nach den letzten Konzerten an den Kemptener Verein übergeben.