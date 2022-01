Guter Vorsatz für 2022? Freie Wähler setzen auf Harmonie

Die geplante Winterklausur ist vertagt. Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger startet das neue Jahr in Quarantäne. Weil mehrere Abgeordnete Corona haben, hat sich die Fraktion - samt der drei Minister - vorsichtshalber freiwillig isoliert. So hat sich Aiwanger den Beginn des Jahres sicherlich nicht vorgestellt. Trotzdem scherzt er, es könne auch schlechter werden.

Was die Pandemie anbelangt, denkt er aber positiv: Seiner Einschätzung nach haben Bayern und Deutschland einen Großteil der Corona-Probleme schon hinter sich. Auch wenn die Infektionszahlen derzeit wieder steigen, sei die Virusvariante Omikron milder im Verlauf. In den Krankenhäusern entspanne sich die Situation. Aiwanger hofft nun, dass diese Entspannung auch noch in der Politik ankommt. Dann könne 2022 ein sehr gutes Jahr werden.

Corona-Politik: Freie Wähler sehen sich als Vorreiter

Selbstbewusst sehen sich die Freien Wähler in der bayerischen Corona-Politik als Vorreiter. Für den parlamentarischen Geschäftsführer der Freien Wähler, Fabian Mehring, zeigt sich das auch jetzt, wenn sich Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der Bekämpfung der Pandemie nicht mehr nur im "Team Vorsicht" sieht, sondern auch im "Team Augenmaß" und damit wie die Freien Wähler auf eine liberalere Corona-Politik setzt. Wenn das jetzt auch der Ministerpräsident unter dem Label des "Augenmaßes" so sehe und eine ganzheitlichere Betrachtung anlegen möchte, dann freue das die Freien Wähler natürlich, sagt Mering.

Das passt laut Mehring auch insgesamt zu der neuen Harmonie in der schwarz-orangenen Koalition. Diese Harmonie zwischen Freien Wählern und CSU sei der Ampel-Koalition im Bund zu verdanken. Mehring sieht die Koalition in Bayern als das bürgerliche Gegenmodell zur Ampel in Berlin, als eine Art Schicksalsgemeinschaft, die gemeinsam an ihren Erfolgen gemessen wird".

Mit Söder in einer "Kampfgemeinschaft"

In der Vergangenheit hatten sich die Freien Wähler oft von der CSU belächelt und nicht ernst genommen gefühlt. Jetzt haben sie den Eindruck, mehr denn je gebraucht zu werden. Schließlich müsse die CSU nach der Niederlage bei der Bundestagswahl in Bayern wieder ein besseres Bild abgeben und eine starke Regierung demonstrieren.

Der Streit um Aiwangers Impfskepsis, seine Nörgeleien an der bayerischen Corona-Politik, die Sticheleien im Bundestagswahlkampf – alles kein Thema mehr. Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Florian Streibl, spricht von einer Kampfgemeinschaft: Mal gebe der eine nach, mal der andere und man bewege sich immer wieder aufeinander zu. Dann gehe es "im Gleichschritt voran".

Freie Wähler verteidigen ihren "Slalomkurs" in der Pandemie

Streibl sieht die Freien Wähler hinsichtlich der Corona-Politik von Beginn an im "Team Zuversicht". Was das genau bedeutet, erklärt der Fraktionschef so: Mehr Freiheiten, aber zur rechten Zeit. Ganz so stringent, wie er die Corona-Politik der Freien Wähler zeichnet, war die allerdings in den vergangenen Monaten nicht. Noch im Herbst forderten sie mit dem Freedom-Day ein Ende der Corona-Maßnahmen. 2G lehnten die Freien Wähler da noch strikt ab. Kurz darauf haben sie dann doch 2G und sogar 2G plus mitgetragen.

Aiwanger verteidigt den Schlingerkurs, weil auch die Pandemie ein hin und her sei: Man könne nicht geradeaus fahren, wenn eine Kurve kommt. Corona habe der Politik eben mit fünf Wellen einen Slalomkurs aufgezwungen. Ähnlich äußert sich sein Parteikollege Mehring. Er ist überzeugt davon, dass es sogar falsch wäre, in einer absolut dynamischen Pandemielage eine Art von stringenter Politik zu machen.

Fraktion steht hinter Aiwanger

Der Schlingerkurs als gute Krisenpolitik? Jedenfalls ein Zeichen dafür, dass in der eigenen Fraktion die Meinungen auseinandergehen: Insbesondere mit Aiwangers Impfskepsis waren viele unzufrieden. Dass er sich schließlich doch impfen ließ, rechnen ihm viele in der Fraktion nun hoch an. Auch die Abgeordnete Gabi Schmidt zollt ihm Respekt: Wenn man so seinen Weg verkünde und dann einlenken könne, sei das eine großartige Leistung. Stolz sei sie auf ihn, sagt Schmidt dann noch. Und Aiwanger könne auch selbst stolz auf sich sein.

Fraktion der Freien Wähler gibt sich geschlossen

Der Stimmung in der Fraktion hat Aiwangers Impfentscheidung also gut getan. Man kann sogar sagen, sie war für den inneren Zusammenhalt notwendig. Denn während zuvor zumindest hinter vorgehaltener Hand immer wieder teils heftig über die Impfskeptiker in den eigenen Reihen gelästert wurde, gibt sich die Fraktion jetzt geschlossen. In der Corona-Politik ist man sich weitgehend einig. Noch verbliebene einzelne Impfskeptiker sind in der Minderheit, heißt es, wenn man sich in der Fraktion umhört.

Wie lange halten die guten Vorsätze?

Geschlossenheit und Harmonie: Das scheinen also die guten Vorsätze der Freien Wähler für 2022 zu sein. Vor allem in Bezug auf die eigene Fraktion. Mit Blick auf die CSU dürfte es hingegen immer schwierig werden, das durchzuhalten - je näher die Landtagswahl 2023 rückt.

CSU und Freie Wähler kämpfen dann wieder um das gleiche bürgerlich-konservative Wählerklientel. Freie Wähler-Chef Aiwanger schaut trotzdem erst einmal zuversichtlich nach vorne: Jeder werde dann seinen Wahlkampf machen, aber man werde sich auch nicht zu sehr die Augen auskratzen, weil ja keiner alleine regieren könne.

Mehring ruft 2022 als Jahr der Koalitionsharmonie aus

Auch Mehring wähnt zumindest das Jahr 2022 erst einmal als das Jahr der Harmonie. Er geht davon aus, dass CSU und Freie Wähler in diesem Jahr stärker als in der Vergangenheit eine Schicksalsgemeinschaft sein werden und sich nicht wechselseitig beharken, sondern gemeinsam zeigen, dass es besser gehe als mit Ampelexperimenten in Berlin.

Andere werden bei zu viel Harmonie mit dem großen Koalitionspartner CSU unruhig. Schließlich war es doch Aiwanger selbst, der zum Start der Koalition gewarnt hat: Wer mit einem Sumoringer ins Bett gehe, müsse schon aufpassen, dass er nicht erdrückt werde. Dahinter steckt die Angst, dass es den Freien Wählern so ergehen könnte wie der FDP. Die flog 2013 nicht nur aus der Regierung, sondern gleich ganz aus dem Landtag. Das Kredo der Freien Wähler ist daher: Nicht an eigenem Profil verlieren, niemals zur "CSU light" werden.

Von der kuscheligen Harmonie zum Großbrand?

Harmoniesucht sei nie gut, auch nicht in einer Partnerschaft, sagt etwa die Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt. Reibung ergebe schließlich Feuer und bei Feuer habe es die Bevölkerung dann etwas kuscheliger. Denn durch Diskussionen und Auseinandersetzungen entstünden auch gute Lösungen, so Schmidt.

Wenn durch Reibereien nicht nur Wärme entsteht, fängt es aber auch leicht an zu brennen. Dass das schnell gehen kann, hat die Bundestagswahl 2021 gezeigt. Die Stimmung zwischen CSU und Freien Wählern war nach etlichen Streitereien über die Corona-Politik an ihrem bisherigen Tiefpunkt. Die Folge: schlechte Umfragewerte für beide Parteien.

Bis der Landtagswahlkampf in die Vollen geht ist ja aber noch Zeit. Und eines ist sicher: Bis dahin, dürften beide Koalitionspartner großes Interesse daran haben, so viel wie möglich in der gemeinsamen Regierung anzupacken.