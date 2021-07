Guter Start für temporären Vergnügungspark "Nürnbärland"

Lorenz Kalb, Vorsitzender des süddeutschen Schaustellerverbands zeigt sich sehr zufrieden, wie das "Nürnbärland" bei den Menschen ankommt. Der temporäre Freizeitpark auf dem Nürnberger Volksfestplatz verschafft den Schaustellern nach langer Zeit wieder Einnahmen.

6.000 Besucher zugelassen

Am vergangenen Samstag sei man bei strahlendem Sonnenschein an die Grenze der möglichen Besucher gestoßen und musste vorübergehend den Einlass stoppen, sagte Kalb. Besucher durften dann erst wieder auf das Gelände, wenn andere den Volksfestplatz verlassen hatten. Derzeit sind 6.000 Besucher auf dem Volksfestplatz zugelassen. Schausteller-Vorstand Kalb hatte sich am Samstag extra ins Riesenrad gesetzt, um zu sehen, wie sich die Besucher auf dem Platz verteilten und "es sah noch sehr luftig" aus, sagt er.

Wartezeit soll angezeigt werden

Kalb könne sich vorstellen, dass bei weiter sinkenden Inzidenzen noch mehr Leute reingelassen werden könnten. Da es am Einlass teilweise zu einer längeren Schlange gekommen war, weil viele Besucher gleichzeitig eingetroffen waren, wurde der Sicherheitsdienst verdoppelt. Die Security achtet darauf, dass die Mindestabstände eingehalten werden. Eine Leuchttafel sei bestellt, die den Wartenden vor Ort signalisiert, wie lange es dauert, bis sie eingelassen werden, sagt Kalb. Auf der "Nürnbärland"-Webseite und in den sozialen Medien möchte er einen Live-Ticker installieren, der zu jeder Zeit die Besucherstärke angibt. Schließlich werde an beiden Eingängen genau kontrolliert. Besucher können sich über die Luca-App registrieren oder ein Formular ausfüllen.

Fahrgeschäfte der Superlative

Auf dem Gelände sei die Atmosphäre sehr entspannt, so Schausteller-Vorstand Kalb. Es gebe breite Straßen und eine Einbahnregelung. 3.000 Quadratmeter Rasenteppich schmücken die einzelnen Geschäfte. Auch die Außengastronomie sei gut besucht. Die Fahrgeschäfte weisen alle auf die Maskenpflicht hin und verteilen teilweise sogar Handschuhe. Es sei einiges geboten, schwärmt der Vorsitzende des süddeutschen Schaustellerverbandes: drei Achterbahnen, der größte transportable Freefall-Tower der Welt und das Riesenrad ist fünf Meter höher als das auf dem Oktoberfest, sagt Kalb mit einem Augenzwinkern.