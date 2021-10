"Gute Zusammenarbeit": Positives Fazit nach Terror-Szenario

Bei einer gemeinsamen Antiterror-Übung haben Polizei und Bundeswehr in der Hofer Oberfrankenkaserne das Einrichten von "robusten Kontrollstellen" im Terrorfall geprobt. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zog bei einem Besuch ein positives Zwischenfazit.

Herrmann: Ernstfall muss regelmäßig geübt werden

"Die Zusammenarbeit funktioniert bereits sehr gut", so Herrmann. Selbstverständlich werde man die Übung jedoch noch genau analysieren und Abläufe optimieren. Damit das hochkomplexe Ineinandergreifen der Organisationen im Ernstfall klappe, müsse es regelmäßig geübt werden. Herrmann betonte, es gehe nicht darum, allgemeinen Personalmangel bei der Polizei durch Hilfe der Bundeswehr auszugleichen. Der Personalstand der bayerischen Polizei sei mit mehr als 44.000 Stellen so hoch wie nie zuvor.

"Wenn das Leben zahlreicher Menschen auf dem Spiel steht, müssen wir alle Kompetenzen in unserem Land bündeln, von der Polizei über die Rettungsorganisationen bis hin zur Bundeswehr." Joachim Herrmann (CSU), Innenminister von Bayern

150 Einsatzkräfte nehmen an Terrorübung teil

Das Szenario der Übung ging von einem Terroranschlag mit mehreren Todesopfern aus, bei dem die Terroristen noch immer in der Stadt sind und weitere Bombenanschläge angekündigt haben. Rund 150 Einsatzkräfte von Polizei und Bundeswehr übten gemeinsam, wie in dieser Lage trotz der erheblichen Gefährdungssituation Kontrollstellen eingerichtet werden können, an denen Personen und Fahrzeuge lückenlos kontrolliert werden. Dabei müssen die Bundeswehr- und Polizeikräfte auch Angriffe bewaffneter Terroristen abwehren können.

Bundeswehr unterstützt Polizei in besonderen Fällen

Laut Hermann verfügen die Einsatzkräfte über die für solche Fälle notwendige Bewaffnung. Die bayerische Polizei wurde mit 800 neuen Kompaktgewehren ausgestattet, die als sogenannte Mitteldistanzwaffen die bisher im Einsatz befindlichen Maschinenpistolen ergänzen. Bei der Übung kamen außerdem gepanzerte Bundeswehrfahrzeuge zum Einsatz. In einem Fall wie diesem sei die Unterstützung der Polizei durch die Bundeswehr laut Grundgesetz zulässig, weil von weiteren Anschlägen auszugehen sei und damit von einem drohenden besonders schweren Unglücksfall.