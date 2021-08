Gute Sommer-Saison für den Tourismus im Bayerischen Wald

Die Sommersaison im Bayerischen Wald läuft gut. Der Urlaubsort Sankt Englmar zum Beispiel ist momentan zu 80 Prozent ausgelastet, sagte die Leiterin der Tourist-Info Astrid Piermeier. "Eine so gute Auslastung hatten wir noch nie". Im ganzen Bayerischen Wald ist die Buchungslage gut, heißt es vom Tourismusverband Ostbayern.

Luxus-Quartiere stärker gefragt

Viele Familien machen heuer hier Urlaub, auch viele aus Bayern, also aus der Nähe. Gut ausgestattete, spezialisierte Quartiere sind stärker gefragt, so der Verband, als einfache. Auch viele Wellness-Hotels, die in den Jahren vor Corona im August traditionell nicht so voll waren wie in den kühleren Monaten, sind heuer ausgebucht. Die Tourismusbranche brauche die gute Buchungslage nach dem langen Lockdown vom Winter bis zum Mai auch.

Noch im Juni hatte der Bayerische Wald im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 52 Prozent bei den Buchungen. Mit Zahlenvergleichen sei es aber schwierig, weil es vor Corona nie Lockdowns gab, so der Verband.

Gäste wollen den Bayerischen Wald neu entdecken

Neben Stammgästen kommen dieses Jahr auch viele Gäste, die den Bayerischen Wald neu entdecken. Sie trauen sich wegen der Corona-Lage nicht ins Ausland oder vertrauen den Hygienekonzepten im Inland stärker. Schon seit Ende des Lockdowns müssen Gäste bei der Anreise einen Impf-oder Genesenen-Nachweis vorlegen oder einen aktuellen negativen Corona-Test.

Strenge Regeln in Hotels

In den Gemeinschaftsbereichen von Hotels wie etwa Restaurant oder Wellnessbereich müssen Abstände und Maskenpflicht bis zum Tisch eingehalten werden. In den Saunas gibt es teils Ticketsysteme, so dass nur eine bestimmte Zahl an Personen in die Kabine kann. Dampfbäder und Infrarotkabinen sind geschlossen.

Hygienekonzepte haben sich gut eingespielt

Trotzdem, sagen viele Hoteliers, haben sich die Hygienekonzepte inzwischen gut eingespielt und werden von den meisten Gästen auch gut akzeptiert. Seit Montag gelten in Landkreisen, die mit der Inzidenz über 35 liegen, noch strengere Regeln. Wer als Gast nicht geimpft oder genesen ist, braucht alle 72 Stunden einen Nachtest, für Innenbereichen einen noch aktuelleren Negativtest. Für Kinder gibt es Sonderregeln.

Anstürme von Tagesausflüglern bleiben aus

Bei den Tagesausflüglern hat sich die Lage beruhigt. Überfüllte Wanderparkplätze und Gedränge gibt es kaum noch, auch nicht im Nationalpark Bayerischer Wald, der letztes Jahr stark unter solchen Phänomenen zu leiden hatte.

Buchungen für den Herbst bislang verhalten

Die gute Buchungslage ist momentan bis Mitte September, also bis zum Ende der bayerischen Sommerferien, feststellbar, so der Tourismusverband. Für die Zeit danach wird aber nur verhalten gebucht. Offenbar warten viele Gäste ab, wie sich der Herbst entwickelt und ob es dann weitere Auflagen in den Quartieren, Freizeiteinrichtungen und der Gastronomie gibt. Die Branche vertraut darauf, dass es zu keinem weiteren Lockdown kommt, den manche Gastgeber und Gastronomen auch nicht mehr wirtschaftlich durchstehen würden.