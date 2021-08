Gute Soja- und Süßlupinenernte in Unterfranken

Labor experimentiert mit Süßlupine

Die steigende Nachfrage spürt auch Helmuth Kleinschroth, der in Fuchsstadt im Landkreis Würzburg die Süßlupine anbaut. Zwei Tonnen habe er in diesem Jahr allein an ein Lebensmittellabor verkauft, das unter anderem damit experimentiere, aus den eiweißhaltigen Bohnen Lupinen-Milch zu produzieren. Fast 40 Prozent Eiweiß steckt in den Hülsenfrüchten, außerdem Kalium, Calcium und Vitamin C.

Lupine bindet Stickstoff und spart damit Dünger

Auch beim Anbau bietet ihm die Lupine viele Vorteile. So kann sie als Leguminose mit Hilfe von Knöllchenbakterien an der Wurzel Stickstoff aus der Luft binden und durch ihre Pfahlwurzel den Boden auflockern und dadurch die Fruchtbarkeit erhöhen. Dass aus den tellerförmigen Samen gewonnene glutenfreie Lupinenmehl soll dem Brot einen leicht nussigen Geschmack geben. Allerdings sollte man es immer mit anderen Getreidesorten mischen, weil die Backwaren sonst zu fest werden.