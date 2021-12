Gute Schneelage: Ansturm auf Skigebiete

In Oberbayern läuft der Skibetrieb auf Hochtouren. Auch der Regen der letzten Tage konnte den Pisten nichts anhaben. Fast überall sind die Lifte geöffnet.

Das Skigebiet Brauneck-Wegscheid meldet eine Schneehöhe oben am Berg von über einem halben Meter. Hier haben 14 von 15 Liften und Sessel- oder Kabinenbahnen geöffnet, 16 der 21 ausgewiesenen Pisten sind auf "griffigem Schnee" gut befahrbar, so die Betreiber.

Sudelfeld: Kunstschnee erweist sich als robust

Am Sudelfeld warten 11 von 12 Liften auf die Besucher, 21 von 27 Pisten sind präpariert. Die Schneehöhe beträgt 30 bis 65 Zentimeter. Etwa 70 Prozent der Pisten des Sudelfelds werden beschneit, hier liegen 30 bis 40 Zentimeter Kunstschnee. Dem konnte der Regen der letzten Tage wenig schaden, so Egid Stadler, Sprecher der Bergbahnen Sudelfeld, weil er härtere und kompaktere Schneekristalle hat als Naturschnee. Stadler erwartet für den heutigen Montag den ersten Besucherrekord dieser Saison. Der Andrang sei schon am Morgen groß gewesen, es könnten über den Tag 4.000 bis 5.000 Menschen in das flächenmäßig größte Skigebiet Bayerns kommen.

Weiße Pisten, grüne Landschaft

Das Spitzingsee-Gebiet lockt mit ähnlichen Verhältnissen. Auf den Web-Cams ist viel Grün und Braun auf den Bergen ringsumher zu sehen, die Pisten aber sind durchgehend weiß und gut befahrbar. Auch die Skigebiete oberhalb von Ruhpolding, Winklmoosalm und Rauschberg, melden um einen halben Meter Schnee, auch wenn der letzte Neuschnee vor gut zwei Wochen gefallen ist. Fast alle Sesselbahnen und Lifte sind ganztägig in Betrieb.

Sicherheitsvorkehrungen wegen Corona

Für alle Skigebiete gilt für die Benutzung der Lifte und Bahnen die 2G-Regel und beim Transport besteht Maskenpflicht. Kinder unter 12 Jahren brauchen keinen 2G-Nachweis, bis 12. Januar noch sind auch Jugendliche bis zu 17 Jahren von der 2G-Regel ausgenommen. Die Liftbetreiber hoffen, dass diese Ausnahme von der Staatsregierung noch verlängert wird.