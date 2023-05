Bayern: Gute Lage am Ausbildungsmarkt für Azubis

Die Lage am bayerischen Ausbildungsmarkt ist für Auszubildende derzeit gut. Darauf weist aktuell die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) hin. Jedem Bewerber in Bayern stehen momentan etwa zwei Ausbildungsplätze gegenüber, so die Bundesagentur für Arbeit.

Im Bereich der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie ist die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge im vergangenen Jahr um 5,2 Prozent auf 82.329 gestiegen, teilt die vbw mit. Hinzu komme, dass die bayerische Quote der vorzeitigen Vertragslösungen 2021 mit 23,6 Prozent im Bundesvergleich derzeit niedrig sei.

Brossardt: Betriebe investieren in Bayerns Zukunft

Damit investierten die Betriebe kräftig in die Zukunft des Freistaats, erklärte vbw-Geschäftsführer Bertram Brossardt laut Pressemitteilung. Auch die Übernahmesituation der Azubis sei hervorragend: Mehr als 94 Prozent der Betriebe übernehmen aktuell die Azubis befristet oder unbefristet, so Brossardt weiter.

Er forderte, die Betriebe besser bei der Arbeitskräfte- und Fachkräftesicherung zu unterstützen. Dafür müsse die frühzeitige Berufs- und Studienorientierung noch stärker im Bildungssystem verankert werden. "Die Jugendlichen müssen ihre Talente erkennen und wissen, wo der Arbeitsmarkt sie tatsächlich braucht", so Brossardt. Um dem Fachkräftmangel entgegenzuwirken, müsse man "die Potenziale am Ausbildungsmarkt heben und dafür sorgen, dass Betriebe und Jugendliche passgenau zusammenfinden."

In den Unternehmen bleiben momentan nicht nur Ausbildungsplätze, sondern auch zahlreiche Arbeitsstellen unbesetzt, weil passende Bewerberinnen und Bewerber fehlen.