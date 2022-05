Gute-Kita-Gesetz: Wie hat Bayern das Geld vom Bund investiert?

Hundert Euro Zuschuss pro Monat und Kindergartenkind bekommen Eltern in Bayern seit April 2019. Unabhängig vom Einkommen. Die Mittel daraus bezieht der Freistaat aus dem Gute-Kita-Gesetz, das vor drei Jahren vom Bund verabschiedet wurde: ein "Instrumentenkasten" für die Länder, der bundesweit für eine bessere Kindertagesbetreuung sorgen soll.

Bayern setzt auf einkommensunabhängige Beitragssenkung

Für die Verwendung der Mittel hat Berlin insgesamt zehn Bereiche vorgegeben, darunter die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften, die Stärkung der Kitaleitungen und die Gebührenentlastung für Eltern. Wie viel Geld die Länder über drei Jahre verteilt in die verschiedenen Bereiche investieren, entscheiden sie selbst.

Die bayerische Staatsregierung hat mehr als die Hälfte der 861 Millionen Euro vom Bund in die Senkung der Kita-Beiträge gesteckt. Ein absehbarer Schritt, stand doch die Gebührenfreiheit von Kinderbetreuungseinrichtungen (neben einer Qualitätsoffensive) schon 2018 im Wahlprogramm der CSU. Die Freien Wähler sind vor vier Jahren ebenfalls mit dem Slogan "Kostenfreie Kinderbetreuung" in den Wahlkampf gezogen.

Becher (Grüne): "Billige Kita" statt "gute Kita"

"Das Geld hätte man eindeutig sinnvoller investieren können", kritisiert Johannes Becher, Sprecher für frühkindliche Bildung der Grünen im Bayerischen Landtag. Statt einer "guten Kita" habe man jetzt eine "billige Kita". Für die Steigerung der Qualität brauche es bessere Arbeitsbedingungen, einen besseren Personalschlüssel und mehr Zeit für Elternarbeit.

"Das kostet natürlich alles Geld, das durch die schlechte Politik von CSU und Freien Wählern jetzt fehlt", sagt Becher. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, seien auch eine attraktive Ausbildung und deutlich mehr gesellschaftliche Wertschätzung des Erzieherberufs entscheidend.

Rauscher (SPD): "Den Schuss nicht gehört"

Für Doris Rauscher, die familienpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, ist die Entlastung der Eltern bei den Kita-Gebühren zwar sinnvoll, angesichts des hohen Personalmangels und der "nicht so tollen" Arbeitsbedingungen hätte die Staatsregierung das Geld vom Bund jedoch anders verteilen müssen. "Seit Jahren haben die Kitas große Not, bewegen sich am Limit und seit Jahren hat die Staatsregierung diesen Schuss nicht gehört", so Rauschers Vorwurf.

Die SPD-Politikerin fordert, mit besseren Rahmenbedingungen "jungen Leuten Lust auf diesen Beruf zu machen und vor allem die, die schon drin sind, auch zu halten". In der Kinderbetreuung habe man mittlerweile eine ähnliche Situation wie im Pflegebereich: Zu viele würden ausscheiden, weil die Arbeitsbelastung zu hoch ist, und weil sie das, was sie als pädagogische Fachkraft gelernt haben, gar nicht mehr umsetzen könnten. "Manche erleben es nur noch als Mangelverwaltung", sagt Rauscher.

Verband: "Ausbildungsoffensive wäre zielführender gewesen"

Kritik an der Verteilung der Bundesmittel durch die Staatsregierung kommt auch aus den Reihen der Kita-Verbände. Der Dachverband Bayerischer Träger für Kindertageseinrichtungen teilt BR24 mit, Beitragsentlastungen für die Eltern seien "mit Sicherheit eine schöne Sache", erfüllten aber nicht den "Geist des Gute-Kita-Gesetzes". Die Verwendung der Mittel für eine Ausbildungsoffensive wäre "sicherlich zielführender" gewesen.

Für Christiane Münderlein, Vorständin Bildung und Soziales beim Evangelischen KITA-Verband Bayern, sind die Zuschüsse zu Elternbeiträgen eine familienpolitische Leistung und haben mit dem ursprünglichen Ziel, der Verbesserung und Weiterentwicklung der Kita-Qualität, nichts zu tun. "Wir hatten bereits in der Entwurfsphase des Gute-Kita-Gesetzes Investitionen gefordert, die wirklich bei den Kindern ankommen – das ist heute genauso aktuell wie damals", schreibt Münderlein auf BR24-Anfrage. Die Gelder sollten daher künftig ausschließlich in die Qualität und nicht mehr in Elternbeiträge fließen.

Sozialministerin Scharf: "Wir wollen beides!"

Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) verteidigt die Politik der Staatsregierung. Man wolle eben beides: die Eltern mit einem Zuschuss von hundert Euro entlasten und die Qualität in den Kitas steigern. So hat der Freistaat laut Sozialministerium auch viele Millionen Euro aus dem Gute-Kita-Gesetz investiert, um Kita-Trägern zum Beispiel die Finanzierung zusätzlicher Kräfte im Bereich Pädagogik, Verwaltung und Hauswirtschaft zu ermöglichen.

Den Fachkräftemangel will Sozialministerin Scharf ebenfalls angehen. "Wir haben eine unglaubliche Steigerung in der Nachfrage, die wird auch nicht weniger werden mit Blick auf den Rechtsanspruch für Grundschulkinder. Und das heißt, wir müssen hier wirklich alles unternehmen, viele Fachkräfte zu gewinnen", betont Scharf im Gespräch mit BR24.

Regierung, Opposition und Verbände hoffen auf Verlängerung

Das Gute-Kita-Gesetz läuft Ende des Jahres aus, die Förderung soll aber weitergehen, heißt es laut Ulrike Scharf aus Berlin. Die bayerische Sozialministerin wartet aber noch auf die "verlässliche Zusage" vom Bund, wann und vor allem in welcher Höhe der Freistaat mit weiteren Geldern rechnen kann. "Ich hoffe, dass wir schnellstens Antwort bekommen", sagt Scharf.

Doris Rauscher (SPD) geht auch davon aus, dass es eine Verlängerung der Förderung durch den Bund geben wird. Rauscher erwartet aber, dass seitens der Staatsregierung "nicht nur nach Berlin geschielt wird". "Bayern tut gut daran, zusätzlich eigenes Geld in die Hand zu nehmen, sonst fahren wir den Bereich der Kitas und der frühkindlichen Bildung an die Wand", so Rauscher zu BR24.