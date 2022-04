Gute Chancen aufs Oktoberfest 2022 - Entscheidung kommende Woche

Abstand halten, Maske tragen und Kontakte reduzieren: Das waren die zentralen Regeln während der vergangenen zwei Jahre Corona-Pandemie. Mit zigtausend anderen dicht an dicht im Bierzelt sitzen oder sich durch die Schaustellergasse schieben? Undenkbar. Und so musste das weltberühmte und -größte Münchner Volksfest zweimal in Folge abgesagt werden. Für 2022 machen die Stadtverantwortlichen allerdings Hoffnung, dass die Wiesn wieder stattfinden kann. Trotz Corona und trotz des Krieges in der Ukraine.

Wiesn-Chef und Wiesn-Stadträtin rechnen mit Oktoberfest 2022

Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) ist sich "total sicher", dass das Oktoberfest 2022 stattfinden wird. Es gebe "keinen guten Grund, die Wiesn nicht zu machen", sagte er am Rande des Presserundgangs beim Münchner Frühlingsfest. Aus heutiger Perspektive spreche nichts dagegen. Der Krieg in der Ukraine ist für ihn auch kein Argument für eine erneute Absage. Viele Münchnerinnen und Münchner würden den Betroffenen helfen, so Baumgärtner, und letztlich könnten alle für sich selbst entscheiden, ob sie nun zum Oktoberfest gehen wollen oder nicht: "Die Wiesn ist ein Angebot – jeder kann hin, keiner muss hin."

"Meine Prognose ist, dass die Wiesn stattfinden wird", teilte auch Wiesn-Stadträtin Anja Berger (Grüne) mit. Die Corona-Pandemie sei zwar nicht überwunden, aber auch kein Grund mehr für eine Absage. Zumal andere Volksfeste – etwa in Nürnberg und Würzburg – ebenfalls stattfänden. Daran sehe man, "dass es wieder geht", und "insofern glaube ich, dass es gut ausschaut".

Oberbürgermeister Dieter Reiter denkt nach - und entscheidet

Das letzte Wort hat aber Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Er sagte am Rande einer Veranstaltung in München, die Entscheidung über die Wiesn 2022 werde kommende Woche fallen und dann auch bekanntgegeben. Vorwürfen, die Stadt verzögere die Entscheidung, trat er entgegen: "Wir haben April und das Oktoberfest ist im September und Oktober. Es ist also nicht unnötig verzögert worden, sondern ich habe mir grundsätzlich Gedanken gemacht, ob in der aktuellen Lage ein Oktoberfest passt." Damit sei sowohl die pandemische als auch die politische Situation gemeint. "Ich werde nächste Woche diese Entscheidung treffen und will nur noch die Rahmenbedingungen kennen", sagte Reiter weiter. "Dazu habe ich noch ein paar Gespräche mit meinen Verwaltungsspitzen."

Wiesn-Chef und Wirtschaftsreferent Baumgärtner ist überzeugt: „Es wird eine gute und richtige Entscheidung geben.“ Optimistisch fügt er hinzu: "Ich freue mich auf die Wiesn 2022."