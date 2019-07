Bei hochsommerlichen Temperaturen gaben rund 90 Interpreten aus 20 Ländern in der Nürnberger Altstadt ihr Können zum Besten. Thema des diesjährigen Bardentreffen war das Akkordeon.

Renaissance des "Schifferklaviers"

Erstmals in diesem Jahr wurden, neben den acht Bühnen in der Altstadt, auch die Ehrenhalle und der historische Rathaussaal im "Alten Rathaus", Wolffscher Bau bespielt. "World Wild Accordion" – also wilde Akkordeonmusik aus der ganzen Welt stand im Mittelpunkt des dreitägigen "Umsonst-und-draußen“ - Musikfestivals. In rund 25 Konzerten räumten Bands und Liedermacher mit dem verstaubten Image des "Schifferklaviers" auf.

Veranstalter zufrieden

Highlights waren "Bukahara", eine deutsch-syrisch-tunesische Band, die sich dem Arabic-Balkan und Swing verschrieben hat. Auch das Mundharmonika-Akkordeo-Duo Will Pound & Eddy Jay kam beim Publikum besonders gut an und wurde mit Standing Ovations verabschiedet. Festivalleiter Reiner Pirzkall zeigte sich sehr erfreut über ein rundum gelungenes und trotz zunehmender Größe, friedvoll zu Ende gegangenes Festival. Der Festival-Medienpartner BR sendet in seinem Hörfunkprogramm Bayern2 in der Sendung „radioMitschnitt“ am 4., 11., und 18. August 2019, jeweils von 21.05 Uhr bis 22.00 Uhr vom Nürnberger Bardentreffen.