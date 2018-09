"Gute Arbeitsmarktlage" in Oberbayern

Die Arbeitslosenquote sank demnach von 2,8 auf aktuell 2,7 Prozent. Dass die Zahl der Arbeitslosen im September sinkt, ist üblich: Jugendliche und junge Erwachsene beginnen dann eine Ausbildung oder besuchen eine weiterführende Schule.

Rückgang der Arbeitslosenquote

"In Oberbayern fällt der Rückgang sehr stark aus", sagte der Chef der Bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, dem Bayerischen Rundfunk. So sind aktuell im Vergleich zum August 21 Prozent weniger der unter 25-Jährigen arbeitslos gemeldet.

5.400 Menschen weniger arbeitssuchend

Vor einem Jahr lag die Arbeitslosenquote in Oberbayern bei 3,0 Prozent. In absoluten Zeilen heißt das, dass im größten bayerischen Regierungsbezirk derzeit etwa 5.400 Menschen weniger arbeitslos sind als im September vor einem Jahr. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen spricht deshalb von einer guten Arbeitsmarktlage in Oberbayern.

Problem: geringe Qualifizierung

Dennoch gebe es für die Arbeitsagenturen besonders in einem Punkt Handlungsbedarf: In Oberbayern haben rund 42 Prozent der Arbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung. "Hier müssen wir was tun", sagte Holtzwart. Schließlich gebe es weniger Jobs für Menschen mit keiner oder nur geringen Qualifizierung. In Oberbayern gibt es etwa 30.000 ungelernte Arbeitslose, aber nur 5.800 offene Helferstellen.

Niedrigste Arbeitslosenquote in Bayern: Eichstätt

Die höchste Arbeitslosenquote in Oberbayern meldet Rosenheim mit 4,0 Prozent. Der Landkreis Eichstätt ist nach wie vor Spitzenreiter: Mit einer Quote von 1,3 Prozent verzeichnet er den niedrigsten Wert in ganz Bayern.