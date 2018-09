Der Rückgang ist zu Beginn des Herbstes üblich, weil Jugendliche und junge Erwachsene eine Ausbildung beginnen oder eine weiterführende Schule besuchen. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, spricht von einer "ausgezeichneten Entwicklung" in dem Regierungsbezirk, denn nach wie vor würden Arbeitskräfte gesucht.

Weiter mehr offene Stellen

In Niederbayern gebe es zwölf Prozent mehr offene Stellen als vor einem Jahr. Das sei bayernweit der höchste Zuwachs im Stellenbestand, erklärte Holtzwart. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen geht davon aus, dass sich an dieser Entwicklung nicht so viel ändern wird. "Die gute Arbeitsmarktlage in Niederbayern hält an", sagte Holtzwart dem Bayerischen Rundfunk.

Weiterbildung empfohlen

Die Arbeitsagenturen würden sich nun verstärkt um die Qualifikation von Arbeitslosen bemühen, betonte Holtzwart. Denn in Niederbayern haben rund 45 Prozent der Arbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung. Das sind insgesamt 8.300 Männer und Frauen. Allerdings gibt es im Bezirk nur 2.500 offene Helferstellen, also Jobs für die man keine oder nur eine geringe Qualifizierung benötigt. Holtzwart rät deshalb den Betroffenen, sich bei der Arbeitsagentur nach einer Weiterbildung zu erkundigen.

Mehr Arbeitslose in der Stadt

Bei den Arbeitslosenquoten zeigt sich in Niederbayern ein Stadt-Land-Gefälle. So haben die acht Landkreise dabei eine Zwei vor dem Komma. Mit 2,0 Prozent verzeichnet der Landkreis Freyung-Grafenau dabei die niedrigste Arbeitslosigkeit. Die drei Städte Passau, Landshut und Straubing melden im September mit einer Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent den höchsten Wert in Niederbayern.