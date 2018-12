Gutachten zerpflückt Tennet-Planung für Stromtrasse

Ein Gutachten bescheinigt dem Stromnetzbetreiber Tennet mangelhafte Planungsarbeit beim Ersatzneubau des Ostbayernrings. Bekannt wird es just zu dem Zeitpunkt, an dem Tennet bei einem noch nicht so weit gediehenen Projekt konkreter werden will - der umstrittenen Stromtrasse Südostlink, die Windstrom aus Norddeutschland in den Süden bringen soll.

Tennet will heute in Wernberg-Köblitz im Landkreis Schwandorf Kommunalpolitikern aus Oberfranken und der Oberpfalz konkretere Trassenpläne für die Gleichstrompassage Südostlink vorstellen. Auch die Landtagsabgeordneten werden informiert. Die Trasse steckt derzeit noch in der Bundesfachplanung.

Energierechtsexperte sieht inhaltliche und formelle Fehler

Beim Ersatzneubau des Ostbayernrings ist Tennet schon im Planfeststellungsverfahren. Die Unterlagen hierfür hat der Energierechtsexperte und Anwalt Wolfgang Baumann jetzt allerdings zerpflückt: "Die ausgelegten Unterlagen von Tennet im Planfeststellungsverfahren sind ungenügend. Sie sind vor allen Dingen unvollständig was die Umweltverträglichkeitsprüfung angeht", sagte Baumann dem BR.

"Die bisher vorliegenden Planungen sind so, dass eine Planfeststellung rechtswidrig wäre". Rechtsanwalt Wolfgang Baumann

Die Umweltverträglichkeitsprüfung gehe von falschen Rechtsgrundlagen aus und treffe falsche Bewertungen. Der tatsächliche Kapazitätsbedarf werde nicht festgestellt und erläutert. Das Vorhaben sei unverhältnismäßig angesichts der Auswirkungen auf Menschen, Landschaftsbild, Natur und Umwelt, so Anwalt Baumann. Tennet schließe Erdkabel oder Kompaktmasten zu Unrecht aus. Die Ausgleichsmaßnahmen für betroffene Tierarten seien unzureichend. Außerdem verstoße Tennet gegen das Bündelungsgebot, wenn das Unternehmen die Trassen von Südostlink und Ostbayernring unabhängig voneinander plant. Der Ersatzneubau des Ostbayernrings müsse zurückgestellt werden, bis mehr Klarheit über die Südostlink-Trasse herrsche.