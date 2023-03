Gutachten: Cannabis-Pläne verstoßen gegen Völker- und EU-Recht

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sieht seine Ablehnung der Cannabis-Pläne des Bundes durch ein Rechtsgutachten bestätigt. In der Analyse, die der Minister beim Rechtswissenschaftler Bernhard Wegener (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) in Auftrag gegeben hatte, heißt es: "Die von der Bundesregierung geplante Cannabis-Legalisierung widerspricht völker- und europarechtlichen Vorgaben." Holetschek erneuerte daher seine Forderung an den Bund, die Pläne zur Zulassung des Anbaus, Handels und des Konsums von Cannabis zu Genusszwecken "sofort fallen zu lassen".

SPD, Grüne und FDP hatten in ihrem Koalitionsvertrag auf Bundesebene vereinbart, "die kontrollierte Abgabe der Droge an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften" einzuführen. Cannabis soll staatlich reguliert in Deutschland angebaut und verkauft werden. Erlaubt werden soll auch der Eigenanbau von wenigen Pflanzen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte im Herbst die ersten konkreten Ideen zur Umsetzung präsentiert - einen Gesetzentwurf gibt es bisher aber noch nicht. Daher ist die konkrete rechtliche Ausgestaltung noch unklar. Bundesminister Lauterbach und der bayerische Ressortchef Holetschek streiten schon seit Monaten über die Pläne.

"Verstoß gegen UN-Übereinkommen"

Dem Rechtsgutachten zufolge steht die geplante Cannabis-Legalisierung im Widerspruch zu den "einschlägigen UN-Übereinkommen zur Drogenbekämpfung". Demnach seien der Anbau, der Handel, der Im- und Export, der Verkauf und Kauf, der Besitz und der Konsum von Cannabis zu verbieten. Lediglich für den Gebrauch von Cannabis zu wissenschaftlichen und medizinischen Zwecken in einem engen Sinne dürfe es eine Ausnahme geben.

"Die UN-Drogenkontrollorgane bewerten eine umfassende Cannabis-Legalisierung der von der Bundesregierung geplanten Art in ständiger Entscheidungspraxis als vertragswidrigen Verstoß gegen die UN-Übereinkommen zur Drogenbekämpfung", heißt es weiter. Die Cannabis-Pläne könnten daher völkerrechtskonform nur im Zuge einer Kündigung der UN-Übereinkommen zur Drogenbekämpfung umgesetzt werden. Allerdings sei auch die Europäische Union Vertragspartei eines der zentralen UN-Übereinkommen - somit müsste auch die EU zum Ausstieg bewegt werden.

Staatlicher Handel laut EU-Recht unzulässig

Neben den auch für die EU verbindlichen völkerrechtlichen Verbotsvorgaben steht dem Gutachten zufolge auch das EU-Recht als solches der geplanten umfassenden Cannabis-Legalisierung entgegen. "Unzulässig sind danach insbesondere der geplante staatliche oder staatlich lizensierte Handel, Anbau und Verkauf von Cannabis zu anderen als wissenschaftlichen oder medizinischen Zwecken." Lediglich die Frage einer Entkriminalisierung des privaten Konsums und des unmittelbar auf diesen persönlichen Konsum gerichteten privaten Anbaus erfasse das EU-Recht nicht.

Gesundheitsminister Holetschek warnte, ein Verstoß gegen EU-Recht müsste seiner Ansicht nach "ein Vertragsverletzungsverfahren nach sich ziehen".

Holetschek warnt vor gesundheitlichen Risiken

Rechtswissenschaftler Wegener erläuterte anlässlich der Vorstellung der Analyse, das Legalisierungsvorhaben der Bundesregierung ignoriere die völker- und europarechtlichen Grenzen nationaler Drogenpolitik. "Dieser international und europäisch nicht abgestimmte Sonderweg ist deshalb rechtlich überaus riskant und droht selbst die von der Bundesregierung verfolgten Ziele von vornherein zu verfehlen." Wegener ist in Erlangen Professor für Öffentliches Recht und Europarecht.

Holetschek lehnt die Pläne nicht nur aus rechtlichen Gründen ab, sondern auch "wegen der gravierenden gesundheitlichen Risiken" der Droge: "Ich kann nicht nachvollziehen, wie eine Freigabe von Cannabis zu 'Genusszwecken' für junge Menschen ab 18 Jahren den Gesundheits- und Jugendschutz verbessern soll." Nicht haltbar sind nach Meinung des CSU-Politikers auch das Argument, durch die Legalisierung könnten der Schwarzmarkt und die Kriminalität besser bekämpft werden. "Die Erfahrungen aus den USA oder Kanada zeigen, dass sich der Schwarzmarkt mit einer Legalisierung nicht austrocknen lässt."

Lauterbach will Zahl der Abhängigen einschränken

Lauterbach hatte die Cannabis-Pläne der Ampel-Koalition im Januar als Versuch verteidigt, die Zahl der Abhängigen und den Konsum der Droge durch junge Leute einzuschränken. "Das ist ja auch ein Präventionsgesetz", sagte er in der ARD. Zugleich sollten dadurch Drogenkriminalität und illegaler Handel bekämpft werden. "Der Cannabis-Konsum ist ja da!" Während beim Alkohol ein Rückgang zu verzeichnen sei, werde immer mehr Cannabis konsumiert – auch in Bayern.

Aktuell habe ein "hochkrimineller Markt" zum Ziel, junge Menschen möglichst schnell in eine "Multi-Abhängigkeit" zu bringen, beklagte Lauterbach. Um der Drogen-Mafia den Profit zu nehmen, müsse der Bund den Preis von legalem Cannabis auf ein Niveau bringen, bei dem sich der Schwarzmarkt nicht halten könne. Künftig sollten Konsumenten dann die Wahl haben zwischen "Cannabis mit guter Qualität ohne Kriminalität" oder "verunreinigten Cannabis mit viel Kriminalität und dem Versuch von Drogenhändlern, von anderen Substanzen auch abhängig zu machen". Zugleich solle die Prävention insbesondere an Schulen verstärkt werden.

