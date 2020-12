Gut integrierte Flüchtlingsfamilie soll wieder umziehen

In der Nähe von Traunstein läuft vor Weihnachten eine etwas andere Herbergssuche: Eine achtköpfige syrische Flüchtlingsfamilie lebt in einer dezentralen Unterkunft im Siegsdorfer Ortsteil Hammer. Doch Ende Januar läuft der Vertrag des Landratsamts Traunstein mit den Vermietern aus. Nun kam der Bescheid, dass die syrische Familie umziehen muss: nach Altenmarkt, rund 30 Kilometer von ihrem bisherigen Wohnort entfernt, an dem sie sich wohlfühlen. Corona hin oder her!

Kinder sprechen Deutsch, besuchen Schule und Kindergarten

Peter und Maria Noss verstehen die Welt nicht mehr. Das Paar hatte sein Haus vor fast fünf Jahren als dezentrale Flüchtlingsunterkunft an das Landratsamt Traunstein vermietet. Nach einigen jungen Männern lebt nun seit einem halben Jahr die Familie aus Syrien in dem Haus am Waldrand. Doch weil der Mietvertrag Ende Januar ausläuft, müssen die Eltern und ihre sechs Kinder ausziehen.

Dabei ginge das auch anders: Maria und Peter Noss haben dem Landratsamt Traunstein nach eigener Aussage mehrfach angeboten, dass die Familie zur ortsüblichen Miete in ihrem Haus bleiben kann. Sie mögen die Familie aus Idlib und schätzen sie. Die Familie, das sind die Eltern Shamsa und Abdallah und ihre sechs Kinder im Alter zwischen eineinhalb und zwölf Jahren. Die Mädchen und Buben besuchen die örtliche Schule und den Kindergarten.

Landratsamt Traunstein beharrt auf Beschluss

Nach traumatischen Erlebnissen in ihrer Heimat sind sie in Hammer endlich angekommen. Sie fühlen sich wohl, sprechen inzwischen gut Deutsch und haben Freunde gefunden. Auch mit den Nachbarn gibt es keine Probleme.

Umso unverständlicher die Reaktion des Landratsamts: Die Behörde will, dass die Familie jetzt nach Altenmarkt zieht. Auf Anfrage teilt das Landratsamt schriftlich mit: Der Vermieter hatte eine Mietminderung angeboten, jedoch erst als das Vertragsende feststand. Das Landratsamt verweist darauf, dass nicht nur die Kosten für die Entscheidung ausschlaggebend gewesen seien. Die Größe der neuen Wohnung sei gut für die Familie geeignet, auch die Infrastruktur passe.

Kinder werden wieder aus Alltag herausgerissen

Zur Zeit wird die neue Wohnung in Altenmarkt für die acht Syrer hergerichtet. Dennoch ist Noch-Vermieter Peter Noss traurig und auch wütend, dass vor allem die Kinder unter der Umzugssituation leiden. Sie werden mitten im Schul- oder Kindergartenjahr aus ihrem Umfeld gerissen.

Peter Noss und seine Frau Maria machen sich keine Illusionen, schließlich gäbe es eine Umzugsbescheid vom Landratsamt zum 4. Januar, dem die Familie aus Syrien nachkommen muss. Andernfalls könne eine Verlegung zwangsweise durchgeführt werden, heißt es in dem Schreiben.

Vermieter bitten um Entscheidung für die Menschen

Peter Noss hofft dennoch weiter und sagt, es würde ihn freuen, wenn da einfach noch etwas zu ändern wäre. Er und seine Frau sind mit jedem Mietpreis zufrieden. Sie würde es freuen, wenn hier im Sinne der Menschen entschieden würde – und nicht wie über eine Sache.

Vielleicht passiert ja in Traunstein noch ein Weihnachtswunder und die syrische Familie darf in ihrer lieb gewonnenen neuen Heimat Siegsdorf bleiben.