Gut Aiderbichl durch Corona-Krise in Schieflage

Die Auswirkungen des teilweisen Shutdown in der Corona-Krise sind in vielen Bereichen zu spüren. Auch Tierheime und Gnadenhöfe stürzen wirtschaftlich immer mehr ab. Unter anderem betroffen: Gut Aiderbichl bei Salzburg, das in Bayern Gutshöfe in Iffeldorf und Deggendorf unterhält.

Beängstigende Stille ohne Besucher

Auf den Gutshöfen, die sonst für Besucher geöffnet sind, ist es still. Keine Menschen, die kommen, um die Tiere zu streicheln. Keine Kinderstimmen. Keine neuen Paten, die den Tieren ein Leben in Pflege und Ruhe bis ans Ende ihrer Tage ermöglichen.