Gustl Mollath will knapp zwei Millionen Euro vom Freistaat

Der Nürnberger Gustl Mollath klagt in einem Zivilprozess gegen den Freistaat Bayern. Er fordert wegen unrechtmäßiger Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung 1,8 Millionen Euro Schadenersatz.

Mehr als sieben Jahre lang saß das wohl bekannteste Justizopfer Deutschlands zu Unrecht in einer geschlossenen Anstalt – genau 2.747 Tage. Der Freistaat Bayern hat bereits 70.000 Euro Entschädigung an Gustl Mollath bezahlt. Zu wenig, findet der heute 62-Jährige.

Er begründet seine Millionenforderung damit, dass er alles verloren habe und ruiniert sei. Nach Angaben des Justizministeriums wurden Mollath insgesamt 170.000 Euro angeboten. Auf diesen Vergleich ging Gustl Mollath aber nicht ein.

Wie Gustl Mollath in der Psychiatrie landete

Gustl Mollath, der wegen unzähliger Mahnbriefe an Behörden und sogar an den Papst im Ruf steht, ein Querulant zu sein, gehört zu den bekanntesten Justizopfern in Deutschland. 2006 wies ihn das Landgericht Nürnberg-Fürth in die Psychiatrie ein.

Zuvor hatte seine damalige und inzwischen verstorbene Ehefrau ihm vorgeworfen, er habe sie geschlagen, getreten, gebissen und gewürgt. Außerdem soll er etliche Reifen zerstochen haben. Ein Gutachter attestierte ihm eine wahnhaft psychische Störung – allerdings ohne Gustl Mollath jemals persönlich untersucht zu haben.

Ein Grund für die gutachterliche Einschätzung: Mollath habe sich an seiner Frau gerächt, mit einer Strafanzeige im Dezember 2003. Darin beschuldigte Mollath seine Frau und weitere Mitarbeiter sowie Kunden der Hypovereinsbank der Steuerhinterziehung, Schwarzgeld- und Insidergeschäften. Die Staatsanwaltschaft lehnte die Anzeige ab. Begründung: Mollaths Angaben seien zu unkonkret, es gebe nur einen pauschalen Verdacht, sie seien Teil eines paranoiden Gedankensystems.

Der Fall Mollath wird politisch

Im Jahr 2012, da saß Mollath bereits sechs Jahre in einer geschlossenen Anstalt, wurde dann ein interner Revisionsbericht der "Hypovereinsbank" öffentlich. Neun Jahre lang war dieser unter Verschluss – und die damalige Bayerische Justizministerin Beate Merk (CSU) soll ihn gekannt haben.

Die interne Prüfung bestätigte einen Teil von Mollaths Vorwürfen. Der Fall schlug auch politisch so hohe Wellen, dass ein Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag eingerichtet wurde. Dieser sollte klären, ob Justiz und Finanzbehörden Fehler im Fall Gustl Mollath gemacht haben. Die damalige Opposition aus SPD, Grünen und Freien Wählern sah gravierende Fehler unter anderem bei den Ermittlern.

Gustl Mollath kommt frei – nach sieben Jahren

Das Oberlandesgericht in Nürnberg ordnete im Sommer 2013 die Wiederaufnahme des Strafverfahrens sowie die sofortige Freilassung Mollaths an. Im August 2014 wurde er vom Landgericht Regensburg freigesprochen.

Es ist ein Freispruch "zweiter Klasse", denn das Gericht konnte Gustl Mollath die Körperverletzungsdelikte zwar nicht nachweisen, hielt sie aber für möglich. Nach 2.747 Tagen in einer geschlossenen Psychiatrie wollte Mollath sich nun wieder eine eigene Existenz aufbauen.

Der "Mollath-Paragraph" wird geändert

Der größte Justizskandal Deutschlands hat auch rechtliche Folgen. Der Paragraph 63 des Strafgesetzbuches (StGB) – inzwischen auch als Mollath-Paragraph bekannt – wurde 2016 mit Beschluss des Bundestages geändert.

Die alte Fassung erlaubte bis dahin, dass nicht nur Straftäter, sondern auch als allgemeingefährlich geltende Personen unbefristet lange in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht werden können. Das Bundesjustizministerium hatte wegen des Anstiegs der Zahl von Personen, die laut dem Paragraphen 63 StGB in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht sind und der Diskussion aktueller Fälle, darunter auch der Fall um Gustl Mollath, eine Prüfung dieses Paragraphen angeordnet.

Der novellierte Paragraph 63 StGB, erklärte der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD), habe das Ziel, dass Betroffene besser vor unverhältnismäßig langen Unterbringungen geschützt seien. Lebenslange Unterbringungen sollten zwar nach wie vor möglich sein, aber nur noch in wirklich schweren Fällen, so Maas.

Weiterhin sehe das Gesetz nun vor, dass Personen, bei denen von einem geringen Risiko auszugehen ist, nicht im Maßregelvollzug untergebracht werden. Auch Gutachten sollen künftig statt alle fünf Jahre im Abstand von drei Jahren erstellt werden. Ob eine Unterbringung in der Psychiatrie überhaupt noch notwendig ist, muss seitdem einmal jährlich geprüft werden.