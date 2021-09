Gurgeln statt Selbsttest: Viele Schulen setzen auf Alternative

Der Start des neuen Schuljahres wird auch heuer von der Corona-Pandemie überschattet. Gibt es ausreichend viele Luftreiniger für die Klassenzimmer? Gelingt es, beim Präsenzunterricht zu bleiben? Eine wichtige Rolle spielen die Corona-Tests. Schülerinnen und Schüler müssen sich mehrfach wöchentlich testen. Rund um Nürnberg setzen immer mehr Schulen auf eine alternative Testmethode: Gurgeln statt der üblichen Selbsttests mit Stäbchen in der Nase.

Die Gurgeltests sind bewährt

Die Methode ist nicht neu: Anfang des Jahres waren die Gurgeltests als Pilotprojekt gestartet. Unter Beteiligung der Uni Erlangen-Nürnberg und gefördert vom bayerischen Gesundheitsministerium. Zum Ende des Schuljahres hatten die Macher der Studie dann nach rund einem halben Jahr eine positive Bilanz gezogen: der Gurgeltest funktioniere und sei auch flächendeckend einsetzbar.

So funktioniert der Gurgeltest

Der Gurgeltest hat gleich mehrere Vorteile, so die Studien-Macher. Zum einen sei das angewandte Verfahren deutlich zuverlässiger als die üblichen Selbsttests. Zum anderen sei das Testen so für die Kinder und Jugendlichen deutlich angenehmer: sie müssen zweimal wöchentlich morgens eine halbe Minute mit normalem Leitungswasser gurgeln. Das Wasser spucken sie dann in zwei Röhrchen. Diese werden dann in der Schule abgegeben. Im Labor werden die Proben zu sogenannten "Pools" zusammengeschüttet und mittels PCR-Test auf das Corona-Virus untersucht. Nur wenn das Ergebnis positiv wäre, käme das zweite Röhrchen zum Einsatz, um einzelne Infizierte ausfindig zu machen.

Viele Schulen sind begeistert

Wegen der einfachen Anwendung haben mehr und mehr Schulen Interesse an den Gurgeltests. Eine Schule, die die Methode bereits seit Januar anwendet ist die Grundschule Eckenhaid im Landkreis Erlangen-Höchstadt. Anfangs seien einige Eltern skeptisch gewesen, so Schulleiterin Christine Becker. In der Praxis habe sich der Gurgeltest aber "als Selbstläufer herausgestellt". Wenn die Schülerinnen und Schüler ihr Test-Röhrchen in der Schule abgeben, fährt der Hausmeister die Proben ins Labor. Bis zum Mittag läge dann das Ergebnis vor. Das dauere zwar länger als bei einem herkömmlichen Selbsttest. Der PCR-Test im Labor erkennt Corona-Infektionen allerdings bereits früher.

Auch in Kindergärten und Firmen wird gegurgelt

Gegurgelt wird nicht nur in Schulen. Auch in Kindergärten, Firmen und mehreren Lehrstühlen der Uni Erlangen-Nürnberg kommt die Methode zum Einsatz. Während die Gurgeltests für Schulen und Kindergärten dank privater Sponsoren kostenlos sind, müssen Firmen einen Unkostenbeitrag von 20 Euro bezahlen, wenn sie so ihre Mitarbeitenden testen lassen wollen.

Lollitests werden teils zum Standard

Für einige Schulen dürfte der Gurgeltest zum Schuljahresbeginn aber nur eine kurze Übergangslösung sein. Das Bayerische Kultusministerium hat angekündigt, am dem 20. September für einige Schularten bzw. Jahrgangsstufen sogenannte Lollitests anzubieten. Diese sind ähnlich sicherer und einfacher anzuwenden als die bisher üblichen Antigenschnelltests. Konkret gilt die Ankündigung des Kultusministeriums für alle Grundschulen (Jahrgangsstufen 1 bis 4) sowie die Grundschulstufe der Förderzentren mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung und Sehen.