Gunzenhausener Waldbad weitgehend frei von Schwammspinnern

Das Gelände des Bades sei weitgehend frei von Schwammspinnern, sagte der Technische Geschäftsführer der Stadtwerke Gunzenhausen, Mario Malorny, dem Bayerischen Rundfunk. Nur die Parkplätze sind noch gesperrt, sie befinden sich unmittelbar neben dem völlig kahl gefressenen Waldstück.

Freiwillige helfen im Kampf gegen die Schwammspinner

Badegäste hatten sich beschwert, weil die Schwammspinner auch in die Autos gekrabbelt waren. Die Stadt Gunzenhausen hatte hüfthohe Barrieren mit Klebefolie aufgebaut, um die Schwammspinner vom Gelände des Freibads fernzuhalten. Zudem waren immer wieder Freiwillige im Einsatz, um Raupen einzusammeln. Heute helfen Jugendliche der Jugendwerkstatt Langenaltheim. Sie dürfen sich nach ihrem Einsatz im Bad abkühlen.

Gäste forderten Geld zurück

Es habe massive Beschwerden von Gästen gegeben, so Malorny. Etliche hätten wegen der Beeinträchtigungen durch die Raupen das Eintrittsgeld zurückgefordert. In drei bis vier Tagen könnten auch die Parkplätze am Bad wieder freigegeben sein.