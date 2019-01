Gunzenhausen: Rufbus verbindet Ortsteile mit der Kernstadt

Der Rufbus in Gunzenhausen bringt die Einwohner aus den weit verstreut liegenden Ortsteilen in die Innenstadt oder zum Bahnhof. Nach knapp einem Monat im Einsatz, hat die Stadt eine erste Bilanz gezogen: Bislang haben 130 Personen das Angebot genutzt.

Rufbus soll bekannter werden

Der Gunzenhausener Bürgermeister Karl-Heinz Fitz (CSU) zeigte sich mit dem Start zufrieden: "Ich gehe davon aus, dass momentan viele am Ausprobieren sind, das muss sich noch weiter rumsprechen. Wir sind momentan massiv dabei, die Werbetrommel zu rühren und veranstalten viele Bürgerversammlungen, um den Rufbus noch bekannter zu machen," so Fitz.

Alternative für ländlichen Raum

In weniger dicht besiedelten ländlichen Räumen ist ein Taktverkehr mit regelmäßig verkehrenden Linienbussen oft nicht finanzierbar und dazu auch ökologisch gar nicht sinnvoll. Dennoch soll auch die Bevölkerung in den Ortsteilen zum Einkaufen, für einen Arztbesuch oder zur Weiterfahrt mit dem Zug nach Gunzenhausen kommen können, so Fitz.

"Wir hatten vorher ein anderes Modell, in dem wir versucht haben, zwei Ortsteile mit einer Buslinie anzubinden. Das ist zwar dann angenommen worden, aber nicht in dem Umfang wie wir uns das vorgestellt hatten, und die Kosten waren mit 150 000 Euro pro Jahr immens. Da mussten wir ein anderes Modell suchen." Karl-Heinz Fitz (CSU), Bürgermeister von Gunzenhausen

Der Freistaat Bayern fördert über die Regierung von Mittelfranken das Projekt in den ersten fünf Jahren: Im ersten Jahr übernimmt er 75 Prozent, im fünften Jahr noch 40 Prozent der Kosten. Den Rest teilen sich je zur Hälfte Stadt und Landkreis. Die Stadt Gunzenhausen rechnet nun mit Kosten zwischen 5.000 und 10.000 Euro pro Jahr. "Eine deutliche Verbesserung", freut sich der Bürgermeister und bezieht das nicht nur auf die Finanzen. "Wir haben jetzt einen Fahrplan gestaltet, der auf die Anschlüsse zum Beispiel extrem optimiert ist. Wenn ich den Ortsteil Plauenfeld zum Beispiel nehme, dann habe ich 13 Fahrmöglichkeiten in die Stadt und wieder zurück zu kommen, die es vorher nicht gegeben hat", erklärt er.

Ergänzung zum regionalen Busverkehr

Der Rufbus kommt bei Bedarf immer dann, wenn keine Schul- und Linienbusse im Einsatz sind und ergänzt so den bestehenden regionalen Busverkehr. Von Montag bis Samstag zwischen 5.20 Uhr und 19.45 Uhr fährt er auf Anforderung feste Haltepunkte an. Der Fahrgast sucht sich aus dem Fahrplan eine für seinen Ortsteil gültige Abfahrtszeit heraus und meldet seine Wunschfahrt mit mindestens einer Stunde Vorlauf an (Tel. 09831 / 80 04 642). Die Anrufzentrale ist von 7.00 bis 18.00 Uhr besetzt.

Die Fahrkarte kann im Bus gekauft werden und gilt auch im Stadtgebiet. Eine einfache Fahrt kostet je nach Tarifzone zwischen 2 Euro und 2,60 Euro. Die Preise sind an die Tarife des Verkehrsverbunds im Großraum Nürnberg angelehnt.