Gunzenhausen: Lastenräder tagelang kostenlos ausprobieren

Die Stadt Gunzenhausen bietet verschiedene Lastenfahrräder kostenlos zum Ausleihen an. Damit sollen Bürgerinnen und Bürger mehrere Tage am Stück ausprobieren können, welches Modell sich für sie am besten eignet, teilte die Stadt Gunzenhausen mit.