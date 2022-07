Gunzenhausen freut sich auf das Finale der BR-Radltour

Die Stadt Gunzenhausen bereitet sich auf die BR-Radltour vor. Die Altmühlstadt ist in diesem Jahr am 5. August der Zielort der Fahrrad-Tour durch Bayern. Die Radltour macht bereits zum vierten Mal Station in Gunzenhausen, erklärt Bürgermeister Karl-Heinz Fitz (CSU) bei einer Pressekonferenz im Falkengarten.

Gunzenhausen kennt sich schon aus

Die Stadt habe wegen der guten Erfahrungen mit dem Bayerischen Rundfunk nicht lange gezögert und zugesagt als die Anfrage kam, so Fitz. Gunzenhausen sei eine Radfahrerstadt, bekräftigt der Radverkehrsbeauftragte der Stadt, Klaus Stephan. Bei der Aktion Stadtradeln würden sich 700 Radelnde beteiligen, die bislang 140.000 Kilometer geradelt wären. "Die BR-Radltour passt super zu Gunzenhausen", ist Stephan überzeugt.

Sicherheitskonzept und "Wasserspiele"

Für die Stadt bedeutet die Tour aber auch einen großen organisatorischen Aufwand, erklärt Bürgermeister Fitz. Alle Beteiligten würden allerdings von den Erfahrungen des letzten Aufenthalts der Radltour in Gunzenhausen profitieren, so Wolfgang Eckerlein, Leiter des Tourismus- und Kulturamtes der Stadt. Ein mehr als 100 Seiten langes Sicherheitskonzept soll für einen reibungslosen Ablauf sorgen. So müssen für die Ankunft der Radler mehrere Straßen in der Stadt gesperrt werden. Die Mitarbeiter des Bauhofes haben sich für die Ankunft der rund 800 Radelnden am Gunzenhäuser Marktplatz am 5. August gegen 16.20 Uhr etwas ausgedacht: Es wird "Wasserspiele" wie eine Nebelwand zur Erfrischung geben.

15.000 Besucher erwartet

Für das Tourfinale am Schießwasen in Gunzenhausen erwarten die Verantwortlichen 15.000 Besucher. Da nicht genügend Parkplätze zur Verfügung stehen, werden Einheimische gebeten zu Fuß oder mit dem Rad zu kommen. Laut dem Ordnungsamtsleiter Stefan Brändlein wird ein bewachter Parkplatz für die Räder eingerichtet.

Von Cham bis nach Gunzenhausen

Der Cheforganisator der BR-Radltour, Wolfgang Slama, kümmert sich seit 31 Jahren um die Tour durch den Freistaat. Durch die BR-Radltour werde das Fahrrad gefördert, ist er überzeugt. Start der Tour ist am 31. Juli in Cham. Nach dem Motto "Tagsüber radeln – abends feiern" wird es an jedem Ort der Tour ein Konzert geben. In Gunzenhausen geben die Sportfreunde Stiller ihr Comeback.