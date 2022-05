Gunzenhäuser Kita hofft auf den Titel "Kita des Jahres"

Insgesamt zehn Einrichtungen aus ganz Deutschland haben im Finale um den Deutschen Kita-Preis noch Chancen auf den Titel. Bei der Preisverleihung in Berlin am Montagabend wird nun die Kita des Jahres gekürt. Für die Verantwortlichen im Kinder- und Familienzentrum Wilhelm Löhe (KiFaZ) ist alleine der Einzug ins Finale eine Auszeichnung. Das sei eine Art Belohnung für die Arbeit, sagt die Leiterin des KiFaZ, Diana Leickert. Vor allem nach den Corona-Jahren. Die vergangenen Monate seien für Kinder, Eltern und vor allem auch für die Erzieherinnen sehr anstrengend gewesen. Immer neue Vorschriften, die schnell und praktikabel umgesetzt werden mussten – das forderte viele Kapazitäten und Nerven.

Kinder dürfen mitentscheiden

Das gesamte Team hat versucht, die Arbeit in der Kita nicht darunter leiden zu lassen. Die Kinder sollen sich wohlfühlen im KiFaZ. Das schafft das Team unter anderem durch Teilhabe. Jeden Morgen treffen sich alle Kinder zum Morgenkreis. Schon die Jüngsten in der Kinderkrippe können so oder bei Kinderkonferenzen mitentscheiden, mit was sie sich beschäftigen wollen.

Die Meinung der Kinder zählt

Die Ideen der Kinder für Spiele, Aktionen oder die Gestaltung ihrer Räume fließen überall im KiFaZ mit ein. Sie sollen lernen: Sie werden gehört und ihre Stimme und Meinung zählt, sagt Diana Leickert. Die Kinder sollen sich im KiFaz der Leiterin zufolge individuell entwickeln und entfalten können. So sind zum Beispiel Kinder mit sogenanntem Eingliederungshilfebedarf in die sechs Krippen- und Kindergartengruppen integriert.

"Inklusion zu leben heißt für uns: Jedes Kind und jede Familie willkommen zu heißen und so anzunehmen und auf ihrem Weg individuell zu begleiten, dass es auch für jeden passt, dass jeder sich wohlfühlt und dass man sich auch entwickeln und entfalten kann." Diana Leickert, Leiterin des Kinder- und Familienzentrums in Gunzenhausen

Eltern können sich bei der monatlichen Umfrage, bei der "Familienzeit" oder im Gespräch mit in den Alltag der Krippe einbringen. Beim Seniorentreff kommen Kinder aus Krippe und Kindergarten mit Senioren aus Gunzenhausen zusammen. Dann singen sie gemeinsam oder machen zusammen Gymnastik.

Daumen drücken beim Public Viewing

Das alles hat das Kinder- und Familienzentrum ins Finale gebracht. Den Titel zu gewinnen, wäre für das ganze Team etwas Besonderes. Zudem winkt ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Die vier zweitplatzierten Kitas bekommen 10.000 Euro. Allerdings bleibt die Leiterin des KiFaZ bodenständig und realistisch, was die eigenen Chancen angeht. Gespannt sind trotzdem alle, was heute Abend in Berlin passiert. Eine Delegation aus dem KiFaZ ist vor Ort, der Rest des Teams ist zusammen mit den Familien beim Public Viewing im KiFaZ in Gunzenhausen mit dabei und drückt Daumen.