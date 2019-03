Gunter-Sachs-Ausstellung in Schweinfurt

Die Gunter-Sachs-Ausstellung in der Kunsthalle Schweinfurt wird am Abend des 14. März um 19.00 Uhr eröffnet. Zum Auftakt begrüßt nicht nur Schweinfurts Oberbürgermeister Sebastian Remelé die Gäste. Auch Rolf Sachs, der erste Sohn des berühmten Fotografen, Playboys und Industrieerben, wird dabei sein. Für Publikum ist die Ausstellung ab Freitag geöffnet und bis zum 16. Juni zu sehen.

Kamerakunst von Gunter Sachs

Der in Mainberg bei Schweinfurt geborene Gunter Sachs war Kunstsammler, Mäzen, Galerist und Kurator, aber vor allem war er selbst ein erfolgreicher Fotograf und Filmemacher. Die Kunsthalle Schweinfurt zeigt einen Überblick über zahlreiche seiner Fotografien aus den Bereichen Mode, Stillleben, Architektur, Portrait, Landschaftsfotografie und Experimental- und Konzeptfotografie. Präsentiert werden die Bilder im Kontext Fotografiesammlung von Sachs. Diese umfasst Werke aus den 1930er-Jahren bis in die Gegenwart, von bekannten Größen wie Andreas Feininger, Andy Warhol, Irving Penn und Horst P. Horst sowie mehrere Arbeiten junger Künstler.

Kunsthistorische Einflüsse

Außerdem werden in der Schweinfurter Ausstellung die kunsthistorischen Einflüsse auf Sachs' Fotoarbeiten wie Surrealismus, Nouveau Réalisme und Pop-Art anhand ausgewählter Arbeiten aus seiner Kunstsammlung zu entdecken sein. Ein weiterer Teilbereich der Ausstellung widmet sich dem Phänomen, dass Sachs selbst Zeit seines Lebens ein beliebtes Fotomotiv, eine von Paparazzi gejagte Berühmtheit, war.

Frühere Ausstellung

Die Ausstellung wurde von der Kunsthalle Schweinfurt und dem Institut für Kulturaustausch Tübingen organisiert. Sie wird ergänzt durch einen weiteren Ausstellungsort in der Sparkassengalerie der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge. Die Kunsthalle knüpft damit zu ihrem 10-jährigen Jubiläum an die erfolgreiche Ausstellung "Die Sammlung Gunter Sachs" von 2013 an. Damals kamen rekordverdächtige 65.000 Besucher.