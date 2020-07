Guns n' Roses und Japan-Rinder: Spitzenküche aus dem Bayerwald

Bayern ist ein echtes Paradies für Feinschmecker, nicht umsonst gibt es dort die höchste Dichte an Spitzengastronomie in Deutschland. Wer jetzt aber an die Klischees der Haute Cuisine denkt, ist bei Starkoch Ludwig "Lucki" Maurer schief gewickelt.

Die Reporterinnen Alexandra Rinschler und Christine Schlech waren vor dem Corona-Lockdown in Rattenberg (Lkr. Straubing-Bogen) im Bayerischen Wald und haben sich nicht nur in der Küche umgeschaut. Denn Maurer, der schon für Guns n' Roses oder Metallica am Herd stand, ist auch Landwirt und züchtet eine ganz edle Rinderrasse - japanische Wagyues.

Ein Kilo Fleisch kostet bis zu 600 Euro

Los ging es 2007, da übernimmt "Lucki" Maurer den alten Hof von seinen Großeltern. Nach jahrelangem Rumreisen als Spitzenkoch in der ganzen Welt, für ihn der perfekte Zeitpunkt endlich sesshaft zu werden. Nur hat er bis dahin mit der Landwirtschaft nicht viel am Hut, will aber ein echtes Alleinstellungsmerkmal:

"Damals, ganz am Anfang hat so ein Kilo Roastbeef vom Wagyue 250 Euro gekostet. Da habe ich mir gedacht, wenn die Leute 250 Euro für ein Roastbeef aus Amerika tiefgekühlt bezahlen, da muss das ja aus Bayern, Bio und frisch - also nicht tiefgekühlt - mindestens das Gleiche wert sein." Ludwig "Lucki" Maurer, Koch und Gastronom

Und er hat Recht: 60 japanische Rinder leben inzwischen auf seinem Bio-Bauernhof im niederbayerischen Schergengrub/Rattenberg und mittlerweile kostet ein Kilo Fleisch von seinen Tieren 400 bis 600 Euro. Wobei auch sein Anschaffungspreis pro Kuh bei über 10.000 Euro liegen kann.

Kuh Gertraud ist Maurers produktivste Mitarbeiterin

Jedes einzelne Tier liegt ihm am Herzen. Deshalb werden sie auch wesentlich älter als übliches Schlachtvieh, so Lucki Maurer.

"Meine allererste Kuh, die ich mir gekauft hab, die ist 16. Aber die Gertraud hat in den Jahren zwölf Kälber bekommen. Sie ist einfach eine produktive Mitarbeiterin, wenn wir es so sehen wollen. Und ich mag jedes meiner Tiere auf seine Art und Weise. Ich rede so über sie, wie manche Leute von ihren Kindern reden." Ludwig "Lucki" Maurer, Koch und Gastronom

Doch auch seine Tiere wandern irgendwann auf den Teller.